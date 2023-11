Casa Blanca sobre ataques israelíes contra hospitales en Gaza: «En urbes, tienes que tomar decisiones difíciles sobre objetivos»

Fuente externa

EE.UU. sigue sin creer que Israel viole el derecho internacional en sus ataques a Gaza y no reaccionará frente a cada nuevo que se produzca, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, durante una rueda de prensa el martes,informó RT

«No vamos a reaccionar en tiempo real a cada acontecimiento. Israel tiene el derecho y la responsabilidad de defenderse», afirmó.

Al comentar los ataques del país hebreo contra hospitales en Gaza, señaló que, «en condiciones urbanas, Israel tiene que tomar decisiones difíciles sobre los objetivos».

Así, respondiendo a una de las preguntas, Kirby admitió que, a pesar de que los objetivos en tierra son más fáciles de seleccionar que los del aire, EE.UU. «sigue sin trazar líneas rojas para Israel», que continúa con sus ataques aéreos que matan a cientos de personas.

Mientras tanto, el portavoz parece rechazar las acusaciones de que Israel esté cometiendo un «genocidio» contra los palestinos de Gaza.

Al recordar los ataques del 7 de octubre, perpetrados por el grupo militante, el vocero aseveró que, al contrario, «Hamás tiene intenciones genocidas contra el pueblo de Israel».

«He oído hablar de la palabra ‘genocidio’. Hamás tiene realmente intenciones genocidas contra el pueblo de Israel. Les gustaría verlo borrado del mapa. Lo han dicho a propósito. Eso es lo que está en juego», expresó.

«1.400 personas masacradas en sus casas y en un festival de música y cuando Hamás decidió llevar a cabo operaciones, fue con la intención de matar gente», sostuvo.

«Respetamos todas las voces y puntos de vista al respecto y sabemos que hay mucha emoción cuando se trata de lo que está pasando. Nunca hemos rehuido criticar a nuestros amigos y socios cuando lo hemos considerado justificado, y seguiremos haciéndolo», aseguró.

Además, Kirby aseguró que ahora no es el momento de un cese el fuego. «Seguimos creyendo que un alto el fuego general no es apropiado en este momento […]. Simplemente no creemos que sea el momento adecuado para ello ahora mismo», indicó.

Según las últimas estimaciones, el número de muertos por los incesantes ataques del Ejército del país hebreo contra Gaza ya supera los 10.000, incluidos más de 4.000 niños.