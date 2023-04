Cerveceros blanquean 10-0 a los Mets y Baltimore 2-0 a Texas

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD.- La temporada 2023 de las Grandes Ligas sigue active en la que . 30 equipos buscan la gloria a lo largo de la campaña que culminará en el otoño y que sólo tendrá un campeón mundial

Los Houston Astros son los defensores de dicho título que han conquistado dos veces en los últimos seis años (2017 y 2022)

En la division Oeste de la Liga Americana, los campeones mundiales Astros de Houston hasta la jornada de ayer lunes ocupan el tercer puesto con 2 triunfos y 2 fracasos.

La jornada del 3 de abril del Béisbol de las Grandes Ligas dejó con historial de triunfo a los equipos.

Los Cerveceros se llevaron a los Mets por blanqueada 10-0 y lo propio hizo Baltimore ante los Rancheros de Texas que ganaron 2-0; Los Twins le propinaron paliza a los Marlins 11 por 1;También los Gigantes a los White Sox 12 por 3; los Dodgers 13por 4 a los Rockies; Tampa 6-2 a llos Nacionales de Washington; Yankees 8 por 1 a Philadelphia; Piratas 7 por 6 a los Medias Rojas; Royals veció por 5 a Toronto; Cerveceros 8 a 4 a los Cardenales;Detroit 7 por 6 a los Astros; Los Guardianes 12 por 11 vueltas a Oakland; San Diego 5 por 4 a Arizona y los Angeles 7 por 3 a los Marineros.

Luego de la jornada del lunes 3 de abril las posiciones de los equipos en la Liga Nacional es como sigue:

EN LA DIVISION ESTE

Bravos de Atlanta son los punteros con 3-1, seguidos por los Mets de New York con 3-2; los Nacionales de Washington acumulan 1-3; los Marlins de Miami 1-0 y los Phillies de PhiladelPhia no han visto a linda en el sótano con 0-4.

EN LA DIVISION CENTRAL

Están empatados en el primer lugar con 3-1, los Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati; también entablados en el segundo lugar con 2-2, los Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis ; y los Cubs de Chicago son los sotaneros con 1-3.

EN LA DIVISIÓN OESTE

Se está jugando un béisbol caliente, Dodgers de los Angeles, Rockies de Colorado, Padres de San Diego, Diamondbacks de Arizona y Gigantes de San Francisco, todos empatados con 2-2.

EN LA LIGA AMERICANA

DIVISION ESTE

Tampa Bay domina el primer lugar con 4-0, el segundo puesto es para los Yankees de Nueva York con 3-2, el tercer peldaño es de los Oriales de Baltimore con 2-2, los Medias Rojas de Boston tienen cuarto escalón con 1-2 y los Blue Jeys de Toronto el sótano con 1-3.

EN LA DIVISION CENTRAL

Los Twins de Minnesota son punteros con 4-0; Guardianes de Cleveland 3-1; White Sox de Chicago 2-3, Kansas City 1-3 y Tigres de Detroit, 0-3.

EN LA DIVISION OESTE

Los Rancheros de Texas tienen el primer lugar con 3-1; los Angelinos de los Angeles 2-1; los Astros de Houston 2-2; Atléticos de Oakland 1-2 y los Marineros de Seattle 1-3

JUEGOS DE HOY MARTES 4 DE ABRIL

Dbacks Vs San Diego- 4:10

Twins Vs Marlins-6:40

Tampa Vs Washington.7:05

Yankees Vs Philadelphia.7:05

Piratas Vs Boston.7:10

Toronto Vs Kansas-7:40

Mets Vs Cerveceros-7:40

Atlanta Vs Cardenales .7-45

Baltimore Vs Texas-8:05

Detroit Vs Astros-8:10

Amgelinos Vs Marineros 9:40

Guardianes Vs Oakland-9:40

Rockies Vs Dodgers.10:10