China ensaya un desembarco anfibio con perros robóticos en primera línea

El Ejército de China realizó unos ejercicios militares en los que ensayó el uso de perros robóticos para explorar la zona de despliegue. El video de las maniobras fue difundido por medios locales.

Se informa que las tropas chinas ensayaron un desembarco anfibio que incluía asaltos desde buques a la costa, operaciones con fuego real y coordinación entre equipos tripulados y no tripulados, informa CGTN.

Amplio uso de drones y perros robóticos

South China Morning Post señala que los perros robóticos estaban cargados con explosivos y corrían por zanjas y barricadas para despejar el paso para que las tropas pudieran penetrar en la línea defensiva enemiga. Además, los robots de este tipo se usaron para transportar armas a los soldados. El medio detalla que un perro robótico llevaba una ametralladora y acompañaba a un grupo de paracaidistas.

De acuerdo con CGTN, el uso de perros robóticos destaca el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial y la robotización en la guerra moderna.

También se emplearon drones con visión en primera persona (FPV) que, junto con tropas, atacaron las posiciones de fuego enemigas.

«En las circunstancias en las que el equipo no tripulado ya había sido destruido, nos vimos obligados a recurrir al enfoque más primitivo: utilizar seres humanos», afirmó a CCTV Ren Mengqi, comandante de la unidad de desembarco.

Se desconoce dónde y cuándo tuvieron lugar los ejercicios, pero South China Morning Post informa que algunas imágenes ya se han observado en un documental que mostraba fragmentos de los ejercicios Strait Thunder 2025A que se celebraron en abril en torno a Taiwán.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.