«Clientes de Claro denuncian acoso y cobros compulsivos».

Por Petra Saviñón

Clientes de la empresa de telecomunicaciones Claro denunciaron que desde finales del mes pasado reciben correos electrónicos y llamadas a sus residencias para notificarles que deben pagar esa factura e incluso la de agosto, so pena de suspensión del servicio. Piden a las autoridades intervenir para erradicar esta presión. Instan a hacerlo con una ley.

Carmen Nadia Guilamo muestra sorpresa porque desde el 29 de julio ha sido notificada, para que salde ese periodo y el importe siguiente, de una treintena que ni había empezado.

“Estuve fuera del país, no pude pagar y me hallo con esta presión de que pague hasta una factura por adelantado. Todos los días me llaman a las 8:00 de la mañana”, expresa.

Igual ocurre con Timoteo Ogando, que creía que por la insistencia había una confusión y le cobraban una factura ya saldada.

“Me mandaron el monto total de dos y me decía pero solo tengo en deuda una, y ocurre que cuatro días antes de que acabe julio ya me reclamaban que pague agosto”, narra.

Lo usuarios recuerdan que el Congreso ha tratado una iniciativa que frenaría estas conductas molestas de las empresas, que crean angustia, malestar a los contribuyentes.

Esperan que los congresistas legislen sobre ese tema.