Club Calero y Caobas City triunfan en el TBS Santo Domingo 2026

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Los combinados del club Calero y Caobas City de Santo Domingo Oeste triunfaron en la jornada dominical del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo, en su segunda fecha, dedicado al presidente Luis Abinader.

Los muchachos de Calero derrotaron 60-54 a Leñeros del club Los Mina, choque disputado en el polideportivo del club Deportivo Ozama, en el Municipio Santo Domingo Este.

Por los villaduartianos, sus mejores jugadores ofensivos fueron Ronald García con 27 puntos y siete rebotes, Luis Imbert con nueve tantos y Axel Goris logró ocho y ocho rebotes.

Por los Leñeros, nadie llegó doble dígitos en puntos, Luis Morillo nueve, Willy Batista ocho, Jerry Flores y Yasuel Batista siete tantos cada uno, y Bryan Luciano seis más cinco rebotes.

Beato y Pérez guían a Caobas City

Bryan Beato encestó 23 puntos y Ezequiel Pérez 21 para que el conjunto Caobas City (1-0) sea el ganador del partido que disputó ante Loros Calientes de Santo Domingo Este (0-1), 99-96, en el polideportivo del club Deportivo Ozama, en el Municipio Santo Domingo Este.

Pérez tuvo 11 rebotes, Leandro Cabrera 16, Jefferson Montero 15 y Robert De Jesús nueve.

Por los vencidos, César Reyes tuvo 24 encestes, Richard Mejía 22, Eliezer Sánchez logró cifras dobles de 17 dígitos más 12 rebotes y Enmanuel Martínez se fue a las duchas con 14.

En la justa compiten las franquicias Caminantes de Los Alcarrizos, vigentes campeones, los subcampeones Trenes de Santo Domingo Norte, Loros Calientes de Santo Domingo Este, Leñeros de Los Mina, Calero de Villa Duarte y Caobas City de Santo Domingo Oeste.

Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026, y de William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado), y la dirección técnica la dirigen Ramón Ceballos y Maikel Rodríguez.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, la empresa Seaboard “Energía Limpia” y de Fernando Geraldino, su gerente de Responsabilidad Social.

Partidos del martes

El TBS Santo Domingo 2026 continúa este martes con una doble cartelera. A las 7:15 de la noche, chocarán las escuadras de Trenes de Santo Domingo Norte y Los Mina, y a las 9:15, el club Calero ante los Loros Calientes, en el polideportivo del club Calero en Villa Duarte.