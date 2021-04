Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, Inc., reconoce a María Cristina Camilo

Por Miguelina Santos

Santo Domingo.- El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, Inc., en el marco de su programa de distinción a “Mujeres de Valores”, entregó un reconocimiento a María Cristina Camilo por ser la primera locutora dominicana, y por su larga y exitosa trayectoria en la comunicación.

La distinción fue entregada en un encuentro íntimo en su residencia con todos los protocolos de bioseguridad, en el cual Miriam Ortega, Marta Olivares, presidente y secretaria, respectivamente, y Olga de los Santos pasada presidenta, destacaron los dotes de comunicadora que tiene la homenajeada.

Con esa gran sonrisa que le caracteriza, María Cristina Camilo dijo “a medida que nos van pasando los años, nos vamos poniendo más sensibles, y todos mis reconocimientos los he agradecido de corazón, pero los que recibo ahora me llegan mucho más profundo. Por eso, tengo que decir con toda sinceridad que me siento muy, pero muy agradecida de que el Club Rotario Santo domingo Bella Vista me haya tomado en consideración”.

Una vida dedicada a la televisión

Toda su vida la ha dedicado al trabajo en la televisión. Sobre esta hazaña María Cristina Camilo dice “terminé mis estudios trabajando para cubrir los gastos de mi familia, porque a mis padres se les quemó su casa y fracasaron en los negocios; yo tuve que encargarme no solo de su manutención, sino también la de mi hijo. Toda la vida yo lo que he hecho es trabajar mucho, dedicarme a mis oraciones y a estudiar siempre”.

Asimismo, agregó “Yo me gradué de bachillerato en Sociales porque aspiraba estudiar derecho consular y diplomático, pero para esa época no existía. Después hice la carrera de locución en la escuela que fundó Petan Trujillo ‘Héctor J. Díaz’, en la Voz Dominicana; ahí nos graduamos los primeros locutores del país”.

“Llevo 62 años en los medios de comunicación y aun en la actualidad cada vez que puedo participo. Ahora estoy en el programa ‘Abuelos 911 emergencia de amor’. Ese programa, que se transmite los domingos por el canal 4RD, de 8:00 a 9:00 de la mañana; me hace vivir porque yo pongo de ejemplo a las personas de edad para que no se queden inactivas, sino que se mantengan activas para que puedan disfrutar los años de mucha salud y de muchas actividades”, afirma la veterana comunicadora.

Mensaje para los dominicanos

María Cristina Camilo envió este mensaje a los dominicanos “Yo nací en el año 1918, cuando la influenza, por supuesto yo no pude percibir nada, pero ahora es la primera vez en mi vida que veo que no solo un pueblo, sino el mundo vive con una epidemia que nos ha tenido atados de pies y manos. Oro a Dios para que nos siga cuidando, pero nosotros debemos tener siempre presente que tenemos un Dios a quien obedecer y a quien amar”.

Un poco de su perfil

María Cristina Camilo nació en San francisco de Macorís, el 26 de diciembre de 1918. Allá, se crió, pero realizó sus estudios en La Vega, en el Colegio Inmaculado Concepción, un centro dirigido por las monjas que todavía existe.

Allá, se preparó para la vida, ya que considera que ellas fueron sus guías compañeras, protectoras. Camilo es la representante de los envejecientes de República Dominicana ante el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), labor que la ha llenado de muchas satisfacciones.

Camilo solo tuvo un hijo, que le dio cuatro nietos y nueve bisnietos

