Clubes Calero y Los Mina se imponen en el TBS Santo Domingo 2026

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- Los clubes Calero y Los Mina se impusieron en la jornada de este martes correspondiente a la serie regular del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo, en su tercera fecha, dedicado al presidente Luis Abinader.

Calero aumenta su récord a 2-0 al ganarle el duelo 98-93 a los Loros Calientes (0-2), en un choque efectuado en el techado del club Calero de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Por los villaduartianos, Austin Pietrera fue su principal encestador con 29 puntos, Isquendel Reyes le respaldó con un doble-doble de 19 tantos y 12 rebotes, Ronald García tuvo 15 dígitos, siete rebotes y cinco asistencias, Axel Goris logró 14 y Anferny Acevedo coló ocho.

Por los Loros, Luis Martínez fue el máximo anotador con 31 puntos y 12 rebotes para cifras dobles, Richard Mejía 22, Eliezer Sánchez 18 más ocho capturas, y Enmanuel Martínez 10.

Luciano el mejor de Los Mina

Los Leñeros de Los Mina (1-1) contaron con la oportuna ofensiva de Bryan Luciano con 19 puntos y ocho rebotes, para derrotar este miércoles 97-91 a los Trenes de Santo Domingo Norte (1-1), en el partido que jugaron en el bajo techo del club Calero.

Junto a Luciano, losmineros tuvieron los aportes de Yasuel Batista, quien anotó 17 puntos, Jerry Flores 14 y dio ocho asistencias, Willy Batista 12, José Familia 11 y siete atrapadas.

Por los Trenes, Miguel Brito marcó 22 puntos, Kelvin Furcal 18 y 16 capturas, imitado por Michael De la Cruz con 12 encestes y 10 rebotes, Juan Santana 12 y Miguel Carmona 11.

En la justa compiten las franquicias Caminantes de Los Alcarrizos, vigentes campeones, los subcampeones Trenes de Santo Domingo Norte, Loros Calientes de Santo Domingo Este, Leñeros de Los Mina, Calero de Villa Duarte y Caobas City de Santo Domingo Oeste.

Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026, y de William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado), y la dirección técnica la dirigen Ramón Ceballos y Maikel Rodríguez.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, la empresa Seaboard “Energía Limpia” y de Fernando Geraldino, su gerente de Responsabilidad Social.