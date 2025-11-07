CNM convoca a vistas públicas para aspirantes a la SCJ y al TSE
El llamado a vistas públicas, comienzan el próximo martes 11 de noviembre de 2025.
Fuente externa
Santo Domingo. – En una reunión virtual celebrada la noche de ayer, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la presencia de todos sus miembros, conoció y decidió sobre las objeciones presentadas por la ciudadanía contra varios de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. En todos los casos, el Consejo decidió que las objeciones no reunían los elementos suficientes como para excluir de la preselección a los postulantes objetados.
El CNM también rechazó un recurso de revisión presentado en contra de una de sus decisiones previas, mediante la cual había decidido excluir de la preselección a los aspirantes a vacantes de la Suprema Corte de Justicia que corresponden a la carrera judicial y que no ostentan la posición de juez de corte de apelación o sus equivalentes, por entender que no cumplen con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios mínimos.
A continuación, se transcribe la lista de preseleccionados y el llamado a vistas públicas, las cuales comienzan el próximo martes 11 de noviembre de 2025.
Martes 11 de noviembre de 2025
1 Elisa Alexandra Abreu Jiménez TSE
2 Édynson Francisco Alarcón Polanco SCJ
3 Juan Angomás Alcántara TSE
4 Melkis Antigua SCJ o TSE
5 Miguelina de Jesús Beard Gómez SCJ
6 Joaquincito Bocio Familia TSE
7 Francisco Eugenio Cabrera Mata TSE
8 Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo TSE
9 Julio César Emilio Canó Alfau SCJ
10 Ursula Josefina Carrasco Márquez de Suberví SCJ o TSE
11 Yrcania Ibelice Casado Pimentel SCJ o TSE
12 Freddy Ángel Castro Díaz TSE
13 Franklin Emilio Concepción Acosta SCJ
14 Karina Concepción Medina SCJ
15 Juan Bautista Cuevas Medrano TSE
16 Ylona María De la Rocha Camilo SCJ
17 Matías Modesto Del Rosario Romero SCJ
18 Erasmo Durán Beltre SCJ o TSE
19 William Radhamés Encarnación Mejía SCJ o TSE
20 Fernando Fernández Cruz TSE
21 Catalina Ferrera Cuevas SCJ
Viernes 14 de noviembre de 2025
1 Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez TSE
2 Francisca Gabiela García Gómez de Fadul SCJ
3 Lenis Rosángela García Guzmán TSE
4 Juan Manuel Martín Garrido Campillo TSE
5 Alexis Andrés Gómez Geraldino SCJ
6 José Heriberto Gómez Pichardo TSE
7 Julián Antonio Henríquez Puntiel SCJ
8 Arístides Dalmiro Heredia Sena SCJ o TSE
9 Ramón Antonio Hernández Domínguez TSE
10 Mildred Inmaculada Hernández Grullón SCJ
11 Yoaldo Hernández Perera SCJ
12 Manuel Aurelio Hernández Victoria SCJ
13 Erick José Hernández-Machado Santana SCJ o TSE
14 Domingo Arturo Holguín Martínez TSE
15 Ramón Arístides Madera Arias TSE
16 Carmen Estela Mancebo Acosta SCJ o TSE
17 Wendy Sonaya Martínez Mejía SCJ
18 Pedro Antonio Mateo Ibert SCJ o TSE
19 Daira Cira Medina Tejeda SCJ
20 Víctor Rafael Menieur Méndez SCJ o TSE
21 Niño José Merán Familia TSE
Martes 18 de noviembre de 2025
1 Samuel Moquete de la Cruz TSE
2 Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE
3 Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ
4 Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE
5 Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ
6 Edison Joel Peña SCJ
7 Stefany María Peña Hernández TSE
8 César René Peñaló Ozuna TSE
9 Rafaelina Peralta Arias TSE
10 Cristian Perdomo Hernández TSE
11 Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ
12 Rosa Fior D’Aliza Pérez de García TSE
13 Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ
14 Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE
15 Juan José Quezada Rodríguez TSE
16 Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ
17 Alfredo Ramírez Peguero TSE
18 Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ
19 Fermina Reynoso TSE
20 Maritza Marizol Reynoso SCJ
21 Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ
Jueves 20 de noviembre de 2025
1 Namphi Andrés Rodríguez SCJ
2 Víctor Leonardo Rodríguez SCJ
3 Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE
4 Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE
5 Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ
6 Enelia Santos de los Santos TSE
7 Luis Domingo Sención Araujo SCJ
8 Lusnelda Solis Taveras SCJ
9 Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ
10 Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ
11 Juan Fantino Suriel Hilario SCJ
12 Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ
13 Danilo Antonio Tineo Santana SCJ
14 Miguelina Ureña Núñez SCJ
15 Ana Giselle Valerio Valerio TSE
16 Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ
17 Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ
18 José María Vásquez Montero SCJ
19 Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ
20 Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE
Las vistas públicas serán realizadas los días indicados, a partir de las 9:00 a.m., en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, sede del CNM, y serán transmitidas en vivo por los canales oficiales.