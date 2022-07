Coach empresarial Rebekah Grace realiza evento “Belleza y Empoderamiento”

Por Tironel Dotel

Santo Domingo, R.D. La destacada coach empresarial estadounidense Rebekah Grace, realizó el evento “Belleza y Empoderamiento”, actividad completamente gratis que tuvo lugar el 28 del presente mes, en las nuevas instalaciones de la empresa Promo Business & Music, edificio CEO RD, localizado en Santo Domingo Este.

“Nuestra intención con este dinámico evento es apoyar a las damas con vocación emprendedora en el área de los cosméticos de belleza y así puedan independizarse económicamente, dando un giro de 360 grados a sus vidas y la de sus familias”, explicó Grace, quien es la directora Global de la reconocida empresa Farmasi USA.

En ese mismo tenor, la experta en finanzas y colocación de marcas en las redes sociales, Soleidy Mota, disertó sobre los pasos pertinentes a la hora de iniciar una idea o emprendimiento y la también especialista Elizabeth Lewest, empoderó a las presentes con la charla «Muestra tu Poder Interno».

De igual manera, además de recibir tips sobre maquillaje, mascarillas, regalos, sesiones de fotos y productos para el pelo, las participantes recibieron valiosa información sobre la importancia de escoger maquillajes que estén libres de metales pesados.

“Los metales pesados en ciertos cosméticos, como el mercurio, antimonio, plomo, arsénico y cadmio, pueden llegar a acumularse en la piel y son extremadamente tóxicos para los humanos. Pueden también estar contaminados con otros metales que van directamente a los vasos sanguíneos y órganos internos del cuerpo, pudiendo causar dificultades posteriores. Recuerden que el órgano más grande del cuerpo humano es la piel”, alertó Grace.

En ese mismo tenor, Sonia Serra, directora Oro de los productos Farmasi en Puerto Rico, explicó que ofertar productos de belleza de primera calidad y libres de tales peligros es una de las ventajas que ofrece la compañía Farmasi USA.

“Farmasi USA tiene unas reglas de oro impuestas por su fundador, el científico Dr. Cevdet Tuna: sus productos son libres de parabeno, no usa ningún metal pesado como el SLS (sulfato), no contienen organismos modificados genéticamente (GMO), ingredientes de animales ni tampoco son probados en éstos. Otras ventajas que poseen es que son dermatológicamente probados, no utilizan plantas en peligro de extinción y todo se produce en ambiente de laboratorio”, detalló Serra.

Farmasi USA es una compañía que abrió sus puertas en Estados Unidos y Puerto Rico en el 2018, con gran éxito en su primer año. También se instalaron en el 2021 en México y Canadá. Se confirma que en este año empezarán sus operaciones en la República Dominicana.