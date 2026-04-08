COE eleva alertas: 3 provincias en amarilla y 12 más el Distrito Nacional en verde por lluvias

Por la Redaccion

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles 8 de abril de 2026 el aumento de los niveles de alerta en varias provincias del país, debido a las lluvias que continúan registrándose por la incidencia de una vaguada y los efectos del viento del este/sureste.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología, las precipitaciones se mantendrán en diferentes intensidades, lo que ha motivado la activación de alertas preventivas.

En ese sentido, el COE colocó en alerta amarilla a las provincias:

Monseñor Nouel

San José de Ocoa

San Cristóbal

Mientras que en alerta verde se encuentran:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Azua

Barahona

Santiago

Puerto Plata

Dajabón

La Vega

La Altagracia

Duarte (especialmente en el Bajo Yuna)

Peravia

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas de precaución, especialmente a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse del uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE reiteró que se mantiene en sesión permanente y vigilando la evolución de las condiciones climáticas para emitir nuevas disposiciones en caso de ser necesario.