Comentado El Libro Pentagonismo Sustituto Del Imperialismo DE Juan Bosch

Por Alcadio Valdez

Recientemente escuche a la comentarista doña Consuelo Despradel, expreso que el profe Bosch había dicho en su libro Pentagonismo Sustituto del Imperialismo; que los EE. UU. promovía las guerras para vender armas. Ese comentario me sirvió de estímulo para releer dicha obra.

La primera edición dominicana del libro se realizó en 1967 y la editora Alfa & Omega publico la segunda en 1992. Para esa época se habían hecho ediciones en: España, México, y Uruguay. El libro se había traducido al: inglés, francés, portugués, sueco, danés, alemán y holandés.

El 21 de septiembre de 2015, Ver periódico Diario Libre, la fundación Juan Bosch, presidida, Matías Bosch, nieto del insigne escritor vegano; conmemoró el 50 aniversario de la guerra de abril, poniendo en circulación una nueva edición del libro Pentagonismo Sustituto del Imperialismo, el cual fue ampliado con una

cantidad de documentos inéditos. Además, se incluyó una entrevista que el periodista uruguayo Hiber Contreras del semanario Marcha, hiciera en 1965 a Bosch, donde este adelanto su tesis sobre el Pentagonismo.

Esa nueva edición tiene un prólogo del intelectual argentino Atilio A. Boron y un exordio (Preámbulo) de Hugo Chave y el escritor Eduardo Galeano. Como se puede ver, ese libro de Bosch, trascendido nuestras fronteras, convirtiendo a Don Juan en el autor dominicano más leído.

DESAPARICION DEL IMPERIALISMO, SUSTITUIDO POR EL PENTAGONISMO

Los viejos imperios: español, inglés, francés y otros, necesitan de un ejército conquistador y tenían que mantener ocupadas las colonias lo cual resultaba muy costoso. Estas eran proveedoras de materias primas a sus metrópolis y receptoras de las manufacturas de las industrias metropolitanas.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de descolonización, de las tierras que poseían Francia y Gran Bretaña en África y Asia. Su lugar fue ocupado por el pentagonismo, el cual se parece al imperialismo porque explotan a los pueblos subdesarrollados; pero a la vez explota al propio pueblo

norteamericano haciéndole pagar impuestos para comprar armas. (Ver pag.22).

ESTADOS UNIDOS UN PAIS GUERRERISTA

Las páginas 41,42 y 43 Bosch la dedica a demostrar que EE. UU. es un país guerrerista, indicando que, aunque el gobierno es civil, admiran y adoran a los militares. Hace recuento de las tantas guerras que ha tenido ese país durante toda su historia con pocos años de paz; guerras contra: Inglaterra, España, México, los indios, Japón, Italia, China, Nicaragua, República Dominicana, países europeos, africanos, Corea y Vietnam.

La admiración de los norteamericanos por los jefes militares vencedores se mide fácilmente, todos han triunfado cuando se lanzan como candidatos presidenciales: George Washington, vencedor de los ingleses en la guerra de independencia, Andrew Jackson, vencedor de los de los indios creeks, de los ingleses en New Orleans y de los españoles en la Florida. Siendo presidente, Jackson organizo la conspiración que le arrebato a México el estado de Texas.

Zachary Taylor invadió a México en 1847 y fue elegido presidente en 1849, Ulises Grant, derroto al general Lee en la Guerra de Secesión; este no tenía condiciones para ser presidente y fue elegido dos veces para el cargo. Theodore Roosevelt, invadió a Cuba, fue elegido presidente en 1901 y Eisenhower comando el ejercito aliado en la Segunda Guerra Mundial, siendo electo presidente en 1953: Todos fueron candidatos presidenciales y ganaron lo que demuestra que la sociedad norteamericana es guerrerista.

El caso no se queda ahí, los presidentes civiles organizaron guerras para ocupar territorios, veamos: James Knox Polk, despojo a México de más de un millón de kilómetros cuadradas, arrebatándole los territorios de los actuales estados de Nuevo México, California y Arizona. William McKinley, le arrebato a España: Cuba, Puerto Rico y Filipina. Woodrow Wilson ocupó Haití, República Dominicana y Nicaragua. Con estos ejemplos basta para demostrar que EE. UU. es un país guerrerista como la antigua Esparta.

LOS GASTOS MILITARES

En la página 49, Bosch trata sobre los gastos militares, dice que la década de 1951 a 1960 el presupuesto militar de EEUU, paso a ser mayor que los gastos civiles, en 1950 El Pentágono gasto de 13,176 millones de dólares, y en 1951 subió a 27,700 millones, con una diferencia de 9,524 millones, mientras que el presupuesto civil solo aumento 4,452 millones de dólares; al año siguiente 1952 el presupuesto militar fue de 44,485 millones y desde entonces se ha mantenido entre 40,000 y 50,000 millones de dólares; siempre un 60 por ciento por encima

de los gastos civiles; esto hace que la industria de la guerra sea el mejor negocio de EEUU. El Pentágono es quien administra esos recursos.

LA TELEVISION

En las páginas 65,66 y 67, Bosch analiza el impacto de la televisión en la población norteamericana; indica que en el año 1966 esta recibió 2,000 millones de dólares en publicidad mientras que los periódicos y la radio recibieron 861 millones de dólares, dice que esta publicidad ha convertido al ciudadano norteamericano en seres pasivo dependiente del televisor para poder tomar sus decisiones.

Para lograr esa pasividad del pueblo norteamericano se han realizado estudios de psicología de masas, pagados por los grandes centros financiero. Esta publicidad se bombardea por la televisión. En 1966 la firma Procter and Gamble, productora de jabones gasto 265 millones en publicidad, ese mismo año la General Motors gasto 208 millones, la Ford Motor Company gasto 132 millones y la Chrysler 93 millones. Ciento veinticinco firmas norteamericanas gastaron ese año un total de 4,470 millones de dólares en publicidad. Como podemos ver,

mediante la publicidad el gran capital mantiene el control mental de la población norteamericana.

LUCHA EN DE INTERESES EN EE. UU.

Para la época en que se escribió el Pentagonismo sustituto del Imperialismo, en los Estados Unidos existía una lucha racial, en la cual los blancos discriminaban a los negros y en muchos casos lo linchaban; concomitante las empresas luchaban entre ellas por controlar el mercado y beneficiarse de los negocios con el gobierno, pero todas se ponían de acuerdo cuando tenían que enfrentar a los sindicatos para defender sus intereses capitalistas.

Bosch indica, que para aspirar a un cargo electivo se necesita del apoyo económico de los empresarios, si un dirigente político pone sus principios como estandarte no podrá ser candidato, por lo cual en EE. UU. el término que se aplica no es el de político, sino politicians que es aquel que persigue el cargo por

sus ventajas no por principios.

LA GUERRILLA WARFARE

En las páginas 101 y siguientes, Bosch se dedica al análisis del libro Guerrilla Warfare, ese material secreto que llego a sus manos trata de como subvertir el orden político en otras naciones; don Juan considera que dicha obra debería ser considerado como un atentado a la paz mundial.

Ese material, fue elaborado para instruir a los oficiales y soldados norteamericanos, en como debían actuar en caso de ir a una guerra. Cuando se redactó el mismo nadie se imaginaba que en República Dominicana se iban a

producir los acontecimientos del 24 de abril del 1965, ni los incidentes del Golfo de Tonkín que desencadenarían la guerra de Vietnam; los presidentes Kennedy y Johnson aplicaron la receta que en dicho libro se recomendaba.

He llegado a la conclusión, la guerrilla conocida como los Contras en nicaragüense fue una aplicación de la Guerrilla Warfare.

El libro Pentagonismo Sustituto del Imperialismo a partir de 171 páginas, trata mayormente la Guerra de Vietnam; pero ese otro capítulo del que luego voy a escribir.

CONCLUSION

Pentagonismo Sustituto del Imperialismo fue escrito por Juan Bosch en 1967, en Benidorm España. El mismo es un análisis de la desaparición de los viejos imperios al término de la Segunda Guerra Mundial, los cuales fueron sustituidos por los Estados Unidos.

Bosch sostiene que los viejos imperios explotaban a sus colonias para obtener materia prima, y para ello necesitaban un ejército colonial en el país sometido.

Bosch sostiene que el Pentagonismo mantiene la economía de Estados Unidos haciendo enormes gastos en guerra y la producción de armas es la mayor industria norteamericana