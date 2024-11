Comisión Especial que estudia modificaciones al Código Laboral escucha opiniones de sindicalistas

Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – La Comisión Especial del Senado, designada para estudiar el Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo escuchó este jueves las opiniones de las tres principales centrales sindicales del pais acerca del alcance de la iniciativa.

“Lo escuchado hasta ahora dice que es un proyecto muy bien logrado y consensuado, luego de una amplia jornada de más de cien reuniones en el Ministerio de Trabajo, lo que indica que ha sido muy armonizado por los diferentes sectores”, afirmó el presidente de la comisión, el senador Rafael Barón Duluc.

Los sindicalistas expresaron que no desean que sean modificados los artículos que no fueron abordados en las discusiones en el Ministerio de Trabajo, por lo que dijeron esperar no sea tocado el proyecto en lo relacionado con la parte de la cesantía.

“La comisión no tiene posición, tendremos una posición oficial sobre estos temas cuando decidamos”, manifestó el senador Duluc.

Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), expresó su satisfacción con el encuentro del que dijo, fueron a expresar sus puntos de vista y a ratificar lo consensuado entre las partes.

“Hemos venido a ratificar una posición que es pública sobre este proyecto que ha sido presentado”, manifestó.

En la reunión estuvieron presentes, además, Eulogia Familia y Sergio Castillo, por la CNUS; al igual que Francisca Jiménez, Luciano Robles, Altagracia Jiménez y José Luis de León, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Jacobo Ramos, Daysi de Oleo y Narciso Cabral, en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); y William Pérez Figuereo, Wilmer Figuereo y Alberto Quiñones, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).

Participaron también los senadores Santiago José Zorrilla, María Mercedes Ortiz, Antonio Marte, Cristóbal Castillo y Eduard Espiritusanto Castillo, así como los diputados Pedro Julio Alcántara y Rafael Castillo.