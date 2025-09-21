Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS 2025) informó este viernes la implementación de un gran dispositivo de seguridad que garantizará el orden y la tranquilidad durante la celebración de la versión número 49 del evento deportivo más importante de la capital.

El Ministerio de Defensa, mediante el oficio No. 36519 firmado por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de República Dominicana, aprobó la integración de 50 miembros de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo directo a la seguridad del torneo.

De igual manera, la Policía Nacional, bajo las instrucciones de su director, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispondrá de una amplia dotación de agentes para asegurar el orden antes, durante y después de cada partido, dentro y fuera del Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias.

“Toda la familia del baloncesto puede tener la certeza de que asiste a un evento debidamente resguardado, en el que podrá disfrutar con tranquilidad”, aseguró Guzmán Peralta.

Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), encabezada por su director general Pascual Cruz Méndez, ha dispuesto un equipo especial de agentes para viabilizar el tránsito en las avenidas y calles que circundan el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como en sus accesos internos.

El esquema de seguridad también contempla la integración de seguridad privada, que trabajará de manera conjunta con la Policía Nacional para el control interno en la instalación deportiva.

El área de seguridad del TBS 2025 está coordinada por Anderson Uribe Berigüete; el capitán de la Policía Nacional, Miguel Omar Quirico Hernández; y el coronel policial Martín de Jesús Bernard Rodríguez.

A este esfuerzo se suma el respaldo del Ministerio de Deportes, que dispondrá de su propio andamiaje de control y resguardo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El comisionado del TBS, Nelson Ramírez, destacó que el dispositivo de seguridad ha sido concebido como una prioridad, a fin de garantizar que el torneo se desarrolle en un ambiente seguro para jugadores, dirigentes y fanáticos.

“Este gran operativo es la mejor garantía de que todos los asistentes podrán disfrutar del espectáculo del baloncesto en paz y con la seguridad debida”, subrayó Ramírez.