Comité Organizador Juegos San Vicente reconoce al campeón olímpico boxeo Félix Díaz

Por Tony Reyes

El Comité Organizador de los Juegos Deportivos San Vicente realizó un reconocimiento al medallista de oro de los juegos olímpicos de Beijing 2008 en el cierre de las competencias de boxeo celebrado en la cancha Pedro Emilio Reyes del sector de Pueblo Nuevo.

El presidente del comité organizador de los tradicionales juegos que este año cumplió 35 años, el periodista Tony Reyes tuvo as u cargo la entrega del merecido homenaje al prestigioso ex campeón olímpico.

Reyes que estuvo acompañado del destacado boxeador medallista olímpico Cristian Pinales, Rubén García presidente de la Federación Dominicana de Boxeo y Víctor de Jesús presidente de la Asociación de Boxeo provincial resaltó que la historia deportiva no se olvida y debe ser recordada por las presentes y futuras generaciones.

Manifestó que todos los dominicanos debemos reseñar y recordar siempre esa loable hazaña lograda por Félix Díaz en el año 2008.

“El comité organizador aprobó a unanimidad reconocer los valiosos aportes que ha dado Félix Díaz al deporte dominicano durante su exitosa carrera como boxeador amateur.

Agradeció al director de INEFI Alberto Rodríguez por facilitarnos la sede de la celebración de las competencias de boxeo de los juegos nacionales deportivos escolares.

“Gracias a dios y al INEFI el público del sector de Pueblo Nuevo se deleitó de las competencias del boxeo en ambas ramas de los juegos escolares, nuestro sector disfrutó en grande la excelentes peleas que por cuatro días se desarrollaron de forma exitosa con una gran cantidad de público que abarrotaron la cancha de nuestra institución” aseveró Reyes .

De su lado del destacado ex boxeador Félix Díaz agradeció el reconocimiento del club San Vicente de Paúl la cual recibe con mucho humilde y humildad por venir de esa prestigiosa institución deportiva.