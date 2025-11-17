Condena de 30 años para hombre que asesinó a otro en Hato Mayor

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Respondiendo a la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Hato Mayor condenó a 30 años de prisión a un hombre por el asesinato de otro, en un hecho ocurrido el 30 de diciembre del año 2022.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Luz Almonte, demostró ante el tribunal la culpabilidad de Miguel Ángel Sosa (El Grande) en la muerte de José Luis Mota Rosa (Papolo).

El órgano persecutor demostró con pruebas materiales, testimoniales y audiovisuales, la responsabilidad penal de Sosa, quien incurrió en la violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

El homicidio de Mota Rosa se produjo luego de que sostuviera una riña con un familiar de Sosa que intentó agredir a la víctima con un machete, lo que provocó que se defendiera, hiriéndole con una botella.

Tras este conflicto, Mota Rosa se trasladó a la calle Altagracia, esquina Antonio Guzmán en Hato Mayor, donde intentó ocultarse en el plato de un negocio, lugar donde fue encontrado por Sosa, quien, puñal en mano, le persiguió a hasta el patio de una de las viviendas circundantes, donde alcanzó a la víctima y le propinó cuatro puñaladas, heridas que terminaron causándole la muerte.

Entre las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público, se logró la extracción de las imágenes, en las cuales se pudo verificar al imputado corriendo primero detrás de la víctima y posteriormente caminando por la calle con el objeto punzante en la mano inmediatamente después del hecho.

Por decisión de los jueces Francisco Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María Del Carmen García, el procesado deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de El Seibo.