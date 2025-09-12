Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Distrito Judicial de Hermanas Mirabal condenó a 10 años de prisión a un hombre que penetró con la intención de perpetrar un robo a una vivienda donde se encontraba una pareja de esposos junto a su pequeño de 8 años, en un hecho ocurrido en el sector Conuco Abajo de Salcedo, en el año 2024.

El órgano persecutor, representado por José Orlando Liriano, demostró la culpabilidad de Víctor Onasis Pérez Mercedes (Cocolo), quien fue procesado por penetrar a la citada residencia y por intentar asaltar un colmado en la localidad.

El Ministerio Público logró establecer que el procesado, junto a otros dos hombres que se encuentran prófugos, se presentó al referido sector con la intención de atracar un colmado propiedad del hermano de la víctima del robo, llegando al lugar con el pretexto de pedir un botellón de agua.

En ese sentido, tras la negativa del dueño del colmado de abrir sus puertas, el procesado y los dos hombres se dirigieron armados a la residencia de la pareja, procediendo a romper los cristales de la ventana por donde penetraron a la vivienda.

El Ministerio Público señala, que las víctimas al escuchar el ladrido de los perros, se acercaron a la ventana, percatándose de que había personas en el patio, procediendo el dueño de la casa a llamar a un hermano cuya vivienda se encuentra en el frente. También, procedió a llamar a un familiar para que diera parte a la Policía Nacional.

Una vez en la vivienda, el atacante y los demás antisociales, amenazaban a la familia con el arma de fuego para que le buscara dinero, armas, y otros objetos, logrando sustraer dos celulares, una tablet, dos botellas de vino y la suma de 10,000 pesos en efectivo, que dejaron abandonados.

Minutos más tarde, los asaltantes encañonaron a la víctima para que los llevaran al colmado de su hermano y, al llegar, vociferaron que saliera o de lo contrario matarían a la víctima, lo que fue frustrado con la intervención de la Policía Nacional que llegó al lugar.

La Fiscalía presentó las pruebas testimoniales y documentales, valoradas por las juezas Yudelka Buret, Biannelys Martínez Calvo y Felicia Núñez de Jesús, que demostraron que el procesado violó los artículos 2, 379, 384 y 385 del Código Penal dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio de las víctimas.

La condena deberá ser cumplida por el procesado en el Centro Correccional Vista al Valle de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.