CONEP y AIEHaina alertan sobre urgencia de fortalecer los cuerpos de bomberos del Distrito Industrial Haina-Nigua

Haina, RD. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina) advirtieron sobre la urgencia de fortalecer los cuerpos de bomberos del Distrito Industrial Haina-Nigua, una zona que concentra gran parte de la producción nacional y donde operan decenas de empresas de alto impacto económico.

Al ser entrevistado por Moisés González, del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional, el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, expresó que el sector privado respalda en su totalidad el llamado de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur para fortalecer los cuerpos de bomberos de esa zona.

“Nosotros respaldamos en su totalidad este llamado que hace la Asociación de Haina y valoramos su disposición de apoyar a que estos bomberos se fortalezcan. El fortalecimiento del cuerpo de bomberos en el Distrito Industrial de Haina es clave y determinante; forma parte de ese plan de desarrollo que debemos impulsar para garantizar la seguridad en la zona y consolidar a Haina como un centro productivo cada vez más fuerte para todo el país”, afirmó Marranzini.

El empresario Juan Tomás Díaz, presidente del Grupo Haina, agradeció al ministro Ito Bisonó y a todo el equipo del MICM por el apoyo continuo brindado a la AIEHaina, destacando que con iniciativas como el Plan Unificado de Emergencias, el Estudio de Oferta y Demanda Técnico-Profesional y el nuevo Plan de Comunicación e Identidad Institucional, se avanza hacia una industria más innovadora, sostenible y humana.

Por su parte, el presidente de AIEHaina, Napoleón Rodríguez, sostuvo que la Asociación Empresarial e Industrial de Haina está en plena disposición de apoyar al Gobierno en la creación y fortalecimiento de un cuerpo de bomberos que responda a las necesidades específicas del Distrito Industrial Haina-Nigua. Rodríguez destacó que la magnitud de las operaciones industriales en la zona requiere una estructura moderna, equipada y con personal capacitado para atender cualquier eventualidad con rapidez y eficacia.

Durante la presentación del Plan Unificado de Emergencias, actividad que contó con la presencia del ministro Bisonó, se reveló que apenas un 56 % de las empresas del distrito cuenta con un plan formal de emergencia, una cifra que refleja los desafíos que aún enfrenta la zona en materia de preparación. El documento también sugiere la creación de un sistema de comando unificado que integre los esfuerzos de los organismos de socorro con las brigadas industriales, promoviendo la cooperación y la supervisión técnica continua.

En las palabras de cierre del acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, destacó que “este informe marca un antes y un después en la manera en que concebimos la articulación entre formación, industria y desarrollo local”, y reafirmó el compromiso del MICM con la transformación productiva del país a través del Proyecto Meta 2036.

Bisonó subrayó que “Haina no solo produce, también inspira”, resaltando que la cooperación público-privada y la planificación son fundamentales para fortalecer la seguridad industrial, proteger vidas y garantizar un crecimiento económico sostenible.

Con esta iniciativa, el liderazgo empresarial de Haina y del sur del país reafirma su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo nacional, impulsando una cultura de prevención que garantice la protección de vidas, empleos e inversiones en el corazón industrial del país.