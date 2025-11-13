Consejo Nacional de la Magistratura continuará vistas públicas este viernes 14 de noviembre
Santo Domingo, D.N. — El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que las vistas públicas correspondientes al proceso de evaluación de los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), continuarán este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Las vistas públicas son transmitidas en vivo a través de los canales institucionales del CNM y del canal oficial de YouTube
Durante la jornada, el CNM continuará las entrevistas a los profesionales que aspiran a integrar las altas cortes, conforme al cronograma aprobado por el órgano constitucional.
Los postulantes que serán evaluados en dicha sesión son los siguientes:
1) Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE
2) Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ
3) Lenis Rosángela García Guzmán – TSE
4) Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE
5) Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ
6) José Heriberto Gómez Pichardo – TSE
7) Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ
8) Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE
9) Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE
10) Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ
11) Yoaldo Hernández Perera – SCJ
12) Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ
13) Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE
14) Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE
15) Ramón Arístides Madera Arias – TSE
16) Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE
17) Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ
18) Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE
19) Daira Cira Medina Tejeda – SCJ
20) Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE
21) Niño José Merán Familia – TSE
