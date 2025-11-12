Consejo Nacional de la Magistratura concluye primera ronda de vistas públicas a postulantes al TSE y SCJ

Fuente externa

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, concluyó con éxito la primera ronda de vistas públicas a los candidatos a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Un total de 21 personas convocadas, incluyendo 10 jueces del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y abogados/as en el ejercicio, se presentaron ante el CNM, iniciando a las 9:00 a.m. hasta pasadas las 5:00 p.m.

Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, calificó esta fase como un elemento vital para validar que aquellos que resulten escogidos, cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento.

Cronograma de vistas públicas

El CNM indicó que las vistas públicas continuarán este viernes 14 y martes 18 en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con 21 entrevistas en cada jornada. La última ronda se llevará a cabo el jueves 20, con otros 20 postulantes, para un total de 83 candidatos convocados.

De acuerdo con el cronograma, se prevé que, a finales de mes, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para sesionar y seleccionar a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales, quienes posteriormente serán juramentados, para culminar así el proceso.

Entre los requisitos se detalla un mínimo de 12 años en el ejercicio de la profesión y 35 años de edad. En el caso del Tribunal Superior Electoral, se exige, además, un conocimiento especializado en Derecho Electoral y Derecho Público.

Postulantes evaluados en el día de hoy:

1) Elisa Alexandra Abreu Jiménez (TSE)

2) Édynson Francisco Alarcón Polanco (SCJ)

3) Juan Angomás Alcántara (TSE)

4) Melkis Antigua (SCJ o TSE)

5) Miguelina de Jesús Beard Gómez (SCJ)

6) Joaquincito Bocio Familia (TSE)

7) Francisco Eugenio Cabrera Mata (TSE)

8) Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (TSE)

9) Julio César Emilio Canó Alfau (SCJ)

10) Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví (SCJ o TSE)

11) Yrcania Ibelice Casado Pimentel (SCJ o TSE)

12) Freddy Ángel Castro Díaz (TSE)

13) Franklin Emilio Concepción Acosta (SCJ)

14) Karina Concepción Medina (SCJ)

15) Juan Bautista Cuevas Medrano (TSE)

16) Ylona María de la Rocha Camilo (SCJ)

17) Matías Modesto del Rosario Romero (SCJ)

18) Erasmo Durán Beltré (SCJ o TSE)

19) William Radhamés Encarnación Mejía (SCJ o TSE)

20) Fernando Fernández Cruz (TSE)

21) Catalina Ferrera Cuevas (SCJ)