El PCT respalda huelga en San Juan contra la megaminería en la Cordillera Central

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SANTO DOMINGO – El Partido Comunista del Trabajo (PCT) anunció hoy su total respaldo a la huelga convocada para este lunes 27 de abril en la provincia de San Juan. La movilización, organizada por sectores productivos y fuerzas vivas de la región, busca detener la implementación del proyecto minero «Romero», al cual califican como una amenaza existencial para el ecosistema y la economía del suroeste dominicano.

A través de un comunicado oficial firmado por el Secretariado de su Comité Central, la organización política denunció que el Gobierno dominicano y el gran capital financiero pretenden imponer un «crimen ecológico» en la Cordillera Central, ignorando los riesgos técnicos y sociales que conlleva la megaminería en una zona de alta sensibilidad hídrica.

El PCT enfatizó que el territorio en cuestión es vital para la seguridad hídrica de la nación. Según la organización, la explotación minera contaminaría las fuentes que alimentan la Cuenca del Yaque del Sur, la Presa de Sabaneta y los acueductos de municipios clave como San Juan, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y El Córbano, entre otros.

«No se trata solo de un tema ambiental; es la base de la economía campesina lo que está en juego. Sin agua limpia no hay riego, y sin riego desaparece la agricultura en todo el suroeste», señala el documento.

La organización política cuestionó la «irresponsabilidad» de las autoridades ambientales al tramitar el Proyecto Romero como un caso aislado. El PCT exige que, dada la magnitud del impacto, el área sea tratada como un distrito minero, lo que obligaría por ley a una Evaluación Ambiental Estratégica integral en lugar de un simple estudio de impacto ambiental limitado.

Ante lo que describen como la «voracidad de las multinacionales», el PCT hizo un llamado a todos los sectores democráticos del país a solidarizarse con la lucha del pueblo sanjuanero.