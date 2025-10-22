Convergencia contra el Robo de Seguridad Social acude al Consejo de la Seguridad Social contra resolución de 12,500 mil millones para cubrir desfalco ARS Senasa

Fuente externa

Santo Domingo. La Convergencia Nacional contra el Robo de la seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acudieron a la Sede del Consejo de la Seguridad Social, que los convocó para conocer impugnación que interpusieron, contra la resolución 619-08, del 28 de agosto del 2025, contentiva de la ilegal orden de tomar 12 mil millones de pesos del Seguro de Riesgos Laborales de los trabajadores, para cubrir el desfalco de Ars Senasa, que envuelve un entramado criminal responsable por la sustracción de 41 mil millones de pesos, que involucra a las sociedades de carpeta Khersun, SRL, Deleste SRL, y Farmacard, SRL, propiedad de Eduardo Estrella Read, resultando bajo investigación varias cadenas de Farmacias entre las que se destaca Farmacia GBC;

Dichas organizaciones alegan que dicha resolución es violatoria a la ley 87-01, y al artículo 21 de la ley 397-19, que de manera expresa, establece que dichos fondos son destinados de manera exclusiva en programas de protección económica, social, laboral o de salud en el trabajo de las y los trabajadores Dominicanos, es decir en el lugar de trabajo de los trabajadores, nada que ver con inversiones en el pago de déficits y/o desfalco, mucho menos se refiere a aportes o inversiones en favor del seguro familiar de salud a cargo de las ARS SENASA y de las administradoras de riesgo de salud, pues ya el trabajador ha cotizado y pagado por su seguro de salud; y lo que ha hecho el Consejo de la Seguridad Social es pretender volverle a cobrar al trabajador, por algo que ya pago en virtud de sus cotizaciones, quitándole del fondo aportado para el seguro de riesgos laborales, para que vuelva a “pagar” la cobertura del seguro de salud.

“Advertimos al Consejo de la Seguridad Social que de no dejar sin efecto dicho adefesio jurídico se compromete la responsabilidad de los miembros del Consejo de la Seguridad Social, del Superintendente de Salud y de Riesgos Laborales actuante, del director del IDOPPRIL, de los miembros del Consejo Directivo del IDOPPRIL y del director de ars SENASA”. Dijo Surun Hernandez

+