Covid-19 Vs Campaña Electoral

Por Basilio Ferreras

Si nos detenemos a ver de manera fría lo poco o mucho que podemos leer y entender sobre el Covid-19 nos vamos a dar cuenta que de manera mayoritaria los ciudadanos del mundo no están conformes con lo que están llevando a cabo las autoridades en sus respectivos países para superar con éxito los efectos de la presente pandemia.

En cualquier medio de información ya sea local o internacional podemos oír o ver cómo aumentan las cifras de contagiados y fallecidos sin que exista un medicamento que contenga el progresivo aumento; sumado esto la gran desesperación e impotencia de, en muchos casos, no poder despedir un familiar fallecido.

No ha importado la extensión territorial, la población ni el PIB de ningún país; los de las economías más poderosas han sido muy afectados y también están siendo cuestionados por gran parte de sus ciudadanos que entienden hay muchas más cosas que se han debido hacer.

El filósofo canadiense Marshall McLuhan acuñó la expresión de “aldea global” para dejar entender que el hombre está interconectado a escala global por los medios electrónicos de comunicación. Las redes sociales han ampliado de manera algebraica lo dicho por McLuhan, ya que lo qué pasa en cualquier parte del Planeta puede verlo de manera instantánea en el otro hemisferio.

Los dominicanos tienen un gran activismo en las redes sociales, y no es para menos, ya que hay más de 9 millones de suscripciones telefónicas. Si a eso le sumamos que es un país políticamente activo, donde la juventud se involucra y participa en los procesos y los mayorcitos no se retiran.

La pandemia del Covid-19 al igual que en dominicana, ha coincidido que varios países este año deben realizar elecciones de autoridades (en el caso dominicano está pendiente la presidencial y legislativas); esta variable contamina grandemente el manejo de la crisis de la pandemia, debido a que en procesos anteriores los partidos políticos planteaban sus ideas, mediante planes o programas de gobiernos y esas ideas iban y venían, por lo menos oíamos poesías.

A raíz de que se suspenden todos los tipos de actos o reuniones masivas, y lo que se recomienda es el “aislamiento social”, los partidos se ven precisados a redefinir la estrategia de cómo llegarle a los votantes en estas circunstancias. Es aquí donde todos los aspirantes se disponen a utilizar el coronavirus como medio para hacer publicidad y campaña política. Ahora todo lo que hace un candidato, el otro lo critica, lo encuentra mal, aunque esté bien.

Así estaremos hasta el día que tengamos que ir a votar y elegir de entre un grupo de candidatos que ninguno hace la diferencia del otro, porque están haciendo lo mismo, reparten mascarillas, pruebas rápidas, carpas para hospitales provisionales, bolsas (fundas) con alimentos, etc, etc, etc.

…y las idas, pa´ cuando?

Entonces, si el único tema es el coronavirus, lo lógico sería que quien más soluciones aporte obtendría mayor favorabilidad en el voto.

Ahora entiendo por qué algunos hasta dicen que están aportando más de lo que realmente hacen.

En esta campaña al parecer, solo vamos a necesitar los ojos para ver, no vamos a necesitar los oídos ya que habrá pocas cosas que oír.