Credibilidad del fiscal Nelson Beltré queda hecha trizas en el caso por el asesinato del ex regidor Catalino Sánchez

Por Robert Vargas y Julio Benzant

Nelson Beltré es tenido como uno de esos fiscales investigadores recios, duros e inquebrantables, capaz de desentrañar los pormenores de los casos criminales puestos bajo su jurisdicción.

Sin embargo, en relación a sus investigaciones sobre el asesinato en el año 2016 del ex regidor por el Partido Revolucionario Moderno, Catalino Sánchez, el fiscal ha quedado mal parado ante un tribunal, al que acudió no en calidad de fiscal, sino de testigo a cargo de la parte querellante contra Rafael Lara Contreras, el presunto autor intelectual del crimen del ex concejal.

El aura de individuo poderoso y presuntamente minucioso investigador de Beltré, rodó por el suelo hecho trizas, ante una ofensiva irresistible de un par de defensores públicos, Sandy W. Abréu y Engels Amparo, quienes con su agudeza como litigantes dejaron a Beltré con su prestigio rodando por el suelo.

El asunto se desarrolló en el contexto del nuevo juicio que ha sido iniciado en el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, luego que el imputado Lara Contreras fuera condenado a 15 años de prisión por una sentencia fundamentada en una dudosa legalidad.

Lara Contreras fue condenado a prisión por su presunta participación en el asesinato de Catalino Sánchez teniendo como respaldo una «investigación» hecha por el fiscal Beltré, quien ahora acudió ante el tribunal no como funcionario del Ministerio Público, sino como testigo a cargo de la parte querellante.

El pasado viernes, Beltré ingresó a la sala de audiencias, donde Lara Contreras espera demostrar que en su caso el proceso estuvo viciado y, de paso, lograr la libertad.

Beltré, al ingresar al salón, lo hizo mostrando señales de estar enfermo, en apariencia.

Caminó con paso lento y con aparentes dificultades motoras.

Era tan evidente el supuesto malestar físico de Beltré, que el ministerial del tribunal se animó a ayudarle a sentarse en el banquillo desde el que daría sus declaraciones como testigo.

Más aún, una de las juezas del tribunal le preguntó se tenía algunas dificultades de salud, a lo que Beltré respondió de manera afirmativa.

A partir de entonces fue sometido a un intenso interrogatorio que se extendió durante casi una hora.

Al final, como si recobrara la vitalidad y como por arte de magia, abandonó la sala totalmente erguido y sin necesidad de ayuda para moverse.

¿Qué sucedió durante el interrogatorio?

Ocurre que en los primeros días de septiembre del año 2016, Catalino Sánchez fue asesinado con un disparo directo a su cabeza cuando jugaba dóminos con un amigo en el sector Prados de San Luis.

La investigación de ese crimen fue hecha por Beltré en su condición de fiscal.

Él elaboró y firmó el expediente acusador que sirvió de sustento para que los hermanos Benny y Rafael Lara Contreras fueran condenados a prisión, el primero por ser el presunto autor material del asesinato, y el segundo por ser el supuesto auspiciador del crimen.

Sin embargo, Lara Contreras, en otro tribunal superior logró demostrar que la sentencia en su contra estuvo sustentada en suposiciones, no en evidencias vinculantes y concluyentes, por lo que el juicio en el que fue condenado lo anularon y fue dispuesto que se hiciera uno nuevo.

Es en estas circunstancias y contexto en el que Beltré acude de nuevo al tribunal, pero esta vez no en calidad de fiscal, sino como testigo a cargo de la parte agraviada.

Aquí estaba en un escenario totalmente diferente.

Sus colegas fiscales le hicieron una serie de preguntas fáciles de responder y Beltré se explayó a su antojo. Dijo cuando quiso y como le dio la voluntad decirlo.

Sin embargo, él, la Fiscalía ni la parte querellante contaban con que los defensores públicos Sandy W. Abréu y Engels Amparo serían capaces de desacreditar por completo la versión de Beltré.

Por ejemplo, Abréu y Amparo llevaron a Beltré a admitir ante el tribunal que :

a) No pudo establecer con cuál tipo de arma fue asesinado Catalino Sánchez.

b) En la necropsia tampoco se pudo establecer cuál fue el tipo de arma usada para asesinar al ex regidor.

c) Que no tenía evidencia testimonial ni grabada que demostraran que Lara Contreras ordenara a su hermano Benny que asesinara a Catalino Sánchez.

d) Que no sabía sobre qué supuestamente, hablaron los hermanos Lara Contreras el día del crimen por carecer de evidencia grabada o testimonial que lo sustentaran.

e) Carecía de documentos de la DGII o de algún banco que demostraran que Lara Contreras estaba en bancarrota.

f) Que a pesar de decir que el ex presidente Hipólito Mejía fue quien «señaló de dedo» a Catalino Sánchez para que este fuera candidato a regidor, no citó al ex jefe de estado como testigo.

g) Que tampoco citó a Domingo Batista como testigo para demostrar las supuestas malquerencias entre Lara Contreras y Catalino Sánchez.

En fin de cuentas, en el ambiente quedó la percepción de que las acusaciones que le hizo Beltré a Lara Contreras en el año 2016, y por las que este fue condenado a prisión, se fundamentaron solo en suposiciones, nunca en evidencias concretas, concluyentes y vinculantes.

Aparentemente Beltré quería que creyeran sus palabras solo porque sí, no por tener pruebas que vincularan a Lara con el asesinato.

Sin embargo, los dos abogados defensores públicos se ocuparon de hacer trizas esas pretensiones y, de paso, dejaron bastante mal parada la presunta capacidad investigadora de Beltré, todo lo cual queda evidenciado en el vídeo que acompaña esta nota.

El juicio continuará la próxima semana.