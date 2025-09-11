Cree Banreservas invierte más de RD$72 millones en proyectos innovadores

Fuente externa

El programa Cree del Banco de Reservas ha canalizado desde el 2015 el desembolso de más de RD$72 millones como inversión de capital para proyectos innovadores, informó la directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Banco, Raquel Giraldez, en el tradicional Encuentro de Emprendedores Founder’s Space 2025.

Giraldez destacó que las empresas creadas por emprendedores respaldados por el programa se desarrollan gracias a los esfuerzos de Banreservas, lo que constituye una muestra tangible del compromiso con la innovación, la colaboración y el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

«Desde el Banco de Reservas, a través de la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social y de nuestro Programa de Emprendedores Cree Banreservas, hemos asumido la firme convicción de que los emprendimientos que conforman nuestro portafolio no solo generan empleos y aportan al crecimiento económico, sino que también brindan soluciones creativas a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad», expresó.

El encuentro Founder’s Space 2025, edición “Human Up”, fue enfocado en la salud mental, la inclusión y la ética en el liderazgo, bajo el modelo de Innovación Humanista, con la participación de desarrolladores del ecosistema y expertos internacionales.

Este evento fue diseñado para ‘reimaginar’ el emprendimiento desde el cuidado, la conciencia y el impacto. En la edición de este año se impartieron las charlas EmpatIA: sembrar tecnología con alma en territorios olvidados, a cargo de Carolina Huertas, CEO de AgrodatAi, Colombia; Autenticidad radical: liderar sin perder el alma, de Macelo Muñoz, coach de líderes, Chile; y el panel Cuando levantar capital no alcanza: ética, salud y diversidad en la nueva generación emprendedora, moderado por Erik Díaz, creador del modelo Innovación Humanista.

Durante el panel se abordaron puntos clave, como el reto de la IA en los negocios, las heridas invisibles del ecosistema emprendedor, los pactos éticos entre emprendedores e inversores, la salud mental como activo estratégico, y la inclusión más allá de cuotas con el fin de transformar desde las raíces.

Al finalizar, los invitados pudieron formar redes de trabajo, mentorías informales e intercambios con un conjunto de perfiles diversos, conocedores en tecnología, capital, formación, cuidado y sistemas regenerativos, así como ponerse en contexto con el ecosistema internacional de Colombia, Chile, México y España

Founder’s Space es un encuentro que realiza el Banco de Reservas desde 2021 para los emprendedores que forman parte del programa Cree Banreservas, con el fin de brindar herramientas que ayuden a fortalecer sus negocios.