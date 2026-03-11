Cuando la solidaridad gremial se vuelve prioridad*

Por Jacqueline Estevez

El ejercicio del periodismo en República Dominicana enfrenta desafíos constantes que ponen a prueba la fortaleza de sus instituciones gremiales y la capacidad de los profesionales de la comunicación para desempeñar su labor con libertad y seguridad. En ese contexto, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha asumido un rol cada vez más activo en la defensa del libre ejercicio periodístico, reafirmando su compromiso con la protección de quienes, día a día, trabajan para mantener informada a la sociedad.

Bajo la presidencia de Luis Pérez Novas, el CDP ha fortalecido su presencia en el debate público y en la defensa de los derechos de sus miembros. La institución ha dejado claro que no permanecerá en silencio ante cualquier intento de intimidación, agresión o vulneración de los derechos fundamentales de los periodistas dominicanos. Su postura firme ha contribuido a visibilizar situaciones que, en otros momentos, podrían haber pasado desapercibidas.

Uno de los principios fundamentales que sustenta la labor del gremio es el respeto irrestricto a la libertad de prensa, pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin presiones ni amenazas no solo protege a los comunicadores, sino que también salvaguarda el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna.

En ese sentido, el CDP ha insistido en que la integridad física e intelectual de los profesionales de la comunicación debe ser una prioridad para el Estado, las instituciones públicas y la sociedad en general. Cada agresión contra un periodista representa una amenaza directa contra la libertad de expresión y contra la calidad del debate democrático en el país.

Noticias Relacionadas: Asciende a 261 la cifra de periodistas asesinados por Israel en Gaza

El caso más reciente que evidencia la necesidad de esta defensa ocurrió durante la cobertura de un incidente que involucra a una maestra señalada por una presunta agresión a una menor de edad en una guardería de Santo Domingo Este. En medio del interés público generado por la denuncia, varias profesionales de la comunicación fueron agredidas mientras realizaban su labor informativa.

Ante estos hechos, el Colegio Dominicano de Periodistas reaccionó con prontitud, condenando las agresiones y exigiendo respeto para las reporteras que cumplían con su deber de informar. La reacción del gremio no solo buscó denunciar lo ocurrido, sino también enviar un mensaje claro de que la violencia contra periodistas no puede normalizarse ni quedar impune.

La intervención del CDP en este caso también puso de relieve la importancia de la solidaridad gremial. Cuando los periodistas se sienten respaldados por una institución que defiende sus derechos con firmeza, se fortalece la confianza colectiva y se refuerza la determinación de continuar ejerciendo la profesión con responsabilidad y valentía.

Aplaudimos la reacción del gremio ante lo ocurrido y, al mismo tiempo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a los fines de que vean la necesidad de avanzar hacia políticas públicas y protocolos de seguridad que prevengan este tipo de situaciones y que establezcan consecuencias claras para quienes atenten contra la labor periodística.

En un contexto donde la información circula a gran velocidad y donde los conflictos sociales suelen desarrollarse frente a las cámaras y los micrófonos, el respeto a los profesionales de la comunicación debe convertirse en una norma incuestionable.

La sociedad dominicana necesita periodistas que puedan investigar, preguntar y reportar sin temor a represalias.

Por ello, el rol activo del Colegio Dominicano de Periodistas bajo la presidencia de Luis Pérez Novas constituye un recordatorio oportuno de que la defensa del periodismo es, en última instancia, la defensa de la democracia misma. Proteger a quienes informan es proteger el derecho de toda la ciudadanía a conocer la verdad.