Santo Domingo. -Cuatro instituciones clave del país presentaron los logros alcanzados en materia de formación técnico profesional entre 2020 y 2025, y coincidieron en que la articulación interinstitucional ha fortalecido el ecosistema nacional de formación técnico profesional, aportando significativamente al desarrollo económico, la innovación y la empleabilidad de miles de dominicanos.

En el marco de una rueda de prensa destacaron los avances de cada institución y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la formación técnica y tecnológica en beneficio del desarrollo nacional.

La actividad estuvo encabezada por el profesor Rafael Santos Badía, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Rafael Féliz García, rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y Silvana Gálvez, vicerrectora del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), así como Alfredo López Ariza, director de la Oficina de Presidencia Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Durante la presentación, se informó que INFOTEP ha formado a 2 millones 459 mil 197 jóvenes y adultos entre agosto de 2020 y diciembre de 2024, consolidándose como la principal entidad de capacitación técnica del país. En 2024, alcanzó un récord histórico con 684 mil 813 personas formadas y una graduación nacional extraordinaria de mil 960 nuevos técnicos.

Por su parte, el ITLA ha graduado más de 6 mil 500 profesionales en áreas de alta tecnología, incluyendo desarrollo de software, animación, ciberseguridad, semiconductores, Cloud Computing y Smart Logistics.

Su rector, Rafael Féliz García, subrayó que el crecimiento sostenido del instituto responde a la visión de preparar capital humano altamente especializado, capaz de responder a los retos de la Cuarta Revolución Industrial.

En tanto, Silvana Gálvez, en representación del rector del ITSC José Ramón Holguín, explicó que han superado los 7 mil 500 técnicos superiores, consolidándose como referente nacional. Su oferta académica integra áreas de alta demanda como Salud, Tecnologías de la Información y Comunicación, Artes, e incorpora nuevas carreras estratégicas, tales como Tecnologías de Semiconductores, Electromedicina y Diseño Industrial, con una formación orientada a la práctica en laboratorios especializados y la inserción laboral efectiva en los sectores productivos.

“La capacitación técnica superior es una vía real de movilidad social y desarrollo productivo. En el ITSC formamos talento preparado para transformar sus comunidades y fortalecer la economía del país.” destacó su rector, José Ramón Holguín Brito.

El INDOTEL, aunque no es una institución educativa tradicional, ha desempeñado un papel crucial en la alfabetización digital del país. Se informó que la entidad ha impulsado programas de gran impacto, como mil 444 becas para docentes en competencias digitales y una iniciativa que busca formar a 100 mil personas en habilidades tecnológicas y ciberseguridad, contribuyendo así a reducir la brecha digital y fortalecer la inclusión tecnológica.

Logros conjuntos más relevantes se mencionaron:

La expansión territorial de centros y programas de formación, acercando la capacitación técnica a todas las regiones del país.

El fortalecimiento de la formación dual y de las carreras 4.0, que integran la práctica en empresas con la teoría en las aulas.

La creación de nuevas carreras estratégicas en sectores como tecnología de semiconductores, mantenimiento biomédico, Cloud Computing y logística inteligente.

La promoción de la alfabetización digital y la ciberseguridad, beneficiando a miles de jóvenes, adultos y servidores públicos.

Los titulares de las instituciones coincidieron en que la colaboración interinstitucional ha permitido consolidar un modelo integral de formación técnico profesional, alineado con las demandas del mercado laboral y los objetivos de desarrollo sostenible del país.

“La formación técnico profesional es el motor que impulsa la productividad, la innovación y la movilidad social. Estas cifras no solo reflejan logros institucionales, sino oportunidades reales para la gente”, afirmó Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP.

En conjunto, INFOTEP, INDOTEL, ITSC e ITLA han demostrado que el trabajo coordinado entre instituciones del Estado puede transformar vidas y fortalecer la economía, impulsando una República Dominicana más competitiva, digital y socialmente inclusiva.

Diferenciación por institución en formación y capacitación técnico profesional

INFOTEP: Se enfoca en la formación y capacitación técnica laboral para jóvenes y adultos, con programas cortos y largos, enfocados en competencias demandadas por el mercado. Esto incluye la formación dual, carreras 4.0, capacitación en empresas y entornos de práctica profesional, así como actualización y certificación de competencias.

INDOTEL: Su rol no es tradicionalmente educativo, sino de promoción y regulación tecnológica. Sin embargo, ha desarrollado programas de alfabetización digital, ciberseguridad y becas en ciencia y tecnología, impactando a decenas de miles de personas (ej. mil 444 becas para docentes y programas de alfabetización digital para 100 mil personas).

ITLA: Su enfoque es educación superior tecnológica y desarrollo de competencias de alto nivel en áreas como programación, ingeniería de software, animación, semiconductores, Cloud Computing y logística inteligente.

ITSC: Se centra en la formación técnico superior comunitaria, es decir, carreras de dos a tres años con fuerte vinculación al desarrollo regional y al sector productivo. Áreas: mantenimiento electromédicos, semiconductores, turismo técnico, agroindustria.