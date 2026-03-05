Cuba rechaza las «hostiles e inamistosas acciones» de Ecuador hacia su representación diplomática

RT.-9El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó este jueves lo que calificó como «hostiles e inamistosas acciones» adoptadas en la víspera por el Gobierno de Ecuador, que dio 48 horas a los diplomáticos del país antillano para abandonar la nación suramericana, tras declararlos persona ‘non grata’.

«Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del Gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación. Esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación entre nuestros pueblos», escribió el mandatario en su perfil de X.

Díaz-Canel apuntó que «en un contexto internacional convulso», su país «reafirma su voluntad de abogar por preservar la unidad latinoamericana ante esta política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales» y reiteró que la nación suramericana «podrá contar siempre con el cariño y apoyo de Cuba».

¿Qué pasó?

Este 4 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador publicó un comunicado en el que informó acerca de la declaratoria de ‘non grata’ al embajador cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la legación de La Habana en Quito.

Pese a lo drástico de la decisión, la Cancillería ecuatoriana no precisó el motivo que la sustenta. En su lugar, se limitó a mencionar las «facultades que le confiere el derecho internacional» y a la Convención se Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en particular a lo dispuesto en su artículo 9.

A la expulsión de los diplomáticos cubanos del territorio ecuatoriano se suma el decreto suscrito el pasado lunes por el presidente Daniel Noboa, con el que puso fin a las labores de José María Borja López como embajador de Ecuador en Cuba, cargo que desempeñaba desde 2021. También se anuló su concurrencia ante los gobiernos de Dominica, Jamaica y San Vicente y Las Granadinas.

La determinación de Quito fue cuestionada por las autoridades de la isla, que la tacharon de acción «inamistosa», «injustificada» y «sin precedentes», al tiempo que advirtieron que lesionará sensiblemente las relaciones entre los dos estados.

«Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional», se lee en un comunicado difundido por la Cancillería cubana, tras hacerse pública la decisión de Quito.