DAMAC y UASD impulsan programa de capacitación, desarrollan de manera conjunta el siclo social del internado rotatorio de futuros médicos.

Por Brinio Batista

La dirección de Medicamentos de Alto Costo, del Ministerio de Salud, recibe en sus instalaciones el segundo siclo social del internado rotatorio de la carrera de medicina, en el programa desarrollado con estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD en las instalaciones de la DAMAC.

El programa de formación de la institución académica, en colaboración con Ato Costo, tiene el propósito de introducir a los estudiantes en los conocimientos básicos para la atención de los pacientes que requieren acceso a medicamentos de Alto Costo, desde el punto de vista social, la gestión institucional y el abordaje clínico de paciente, y contribuir con desarrollo de diversas habilidades en la función social de la carrera de medicina.

La DAMAC está recibiendo el primer grupo de internos del 2026, en el que la rotación de los estudiantes se involucran con los pacientes y familiares para orientarlos y fortalecer los conocimientos que les permitan manejar mejor sus patologías, además trabajan para mejorar sus conocimientos en el uso de los protocolos aprobados por el ministerio de Salud Pública y las sociedades médicas especializadas para el manejo clínico de los pacientes.

Durante el siclo de rotación por los diferentes departamentos, los estudiantes cuentan con el apoyo de profesionales de diferentes áreas, entre las que se destacan de farmacia, medicina especializada, gestión administrativa y servicio de salud.

El siclo social del internado rotatorio se ejecuta de manera conjunta con la Escuela de Medicina de la Universidad estatal, como parte del esfuerzo coordinado para fortalecer y fomentar valores en el servicio de salud, promovido por las instituciones de servicio público, en los futuros profesionales que se convertirán en soporte del sistema de salud del país.

El doctor Carlos Sánchez Solimán director de Medicamentos de Alto Costo, mostro su interés en seguir ampliando los vínculos y la cooperación en ámbito de la formación con instituciones públicas, afín de contribuir a acrecentar el conocimiento, que redunden en seguir fortaleciendo los servicios de salud en la Republica Dominicana.

El segundo siclo de formación en la DAMAC, con estuantes de medicina de la UASD, es parte de los esfuerzos que realiza la institución de servicio de salud, se destaca que anteriormente se han realizado jornadas formativas de manera conjunta con el Hospital José María Cabral y Báez de Santiago, con el personal médico del Hospital Marcelino Vélez Santana de la capital, con la SISALRIL y con el servicio Nacional de Salud.