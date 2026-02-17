Educación

Con aires de innovación y continuidad Radhamés Silverio presenta candidatura a rector en la UASD

El candidato del movimiento Triunfo expone los principales ejes de su plan con miras al período académico 2026-2030

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco16 febrero, 2026

Por Brinio Batista

Santo Domingo. —El candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por el movimiento Triunfo, Radhamés Silverio, presentó este lunes su propuesta de gestión para el período 2026-2030, durante la apertura oficial de la campaña electoral universitaria, durante un acto encabezado por el rector magnífico, Editrudis Beltrán Crisóstomo, y el presidente de la Comisión Central Electoral, Enerio Rodríguez Arias.

Silverio destacó la importancia de “dar continuidad a los logros alcanzados por la actual administración, además de incorporar una visión renovada orientada a la modernización tecnológica de la academia estatal”.
“El reto es asumir la inteligencia artificial y la robótica colaborativa con rigor ético y visión humanista, convirtiendo las aulas en espacios de debate multidisciplinario”, afirmó ante el aplauso de decenas de docentes, servidores administrativos y estudiantes presentes en el Aula Magna de la Primada de América.

El también vicerrector de Investigación y Postgrado subrayó que su plan se sustenta en seis pilares estratégicos: talento humano y bienestar docente; bienestar estudiantil y formación integral; investigación, innovación y desarrollo tecnológico; modernización y transformación digital; alianzas estratégicas y proyección internacional; y transparencia y calidad institucional.

Durante su intervención, Silverio resaltó la trayectoria histórica de la UASD como pilar del desarrollo nacional, promoviendo el acceso al conocimiento y el pensamiento crítico. Asimismo, enfatizó “la necesidad de mantener la universidad pública abierta, participativa y alineada con los desafíos sociales, científicos y tecnológicos actuales”.

Entre las iniciativas propuestas, se incluyen la dignificación del personal docente, el fortalecimiento del apoyo socioeconómico a los estudiantes, la creación de una oficina para captar fondos internacionales de investigación y el impulso de centros de innovación en áreas como inteligencia artificial y biotecnología.

Silverio recordó sus 31 años de trayectoria académica, iniciada en 1991 como estudiante de Informática, así como su experiencia en la ejecución de 236 proyectos de investigación y la publicación de más de 296 trabajos científicos desde su rol como vicerrector. Destacó además la capacitación de más de 2,500 docentes y servidores administrativos, así como la ampliación de los programas de doctorado de dos a 14 con titulación propia.

Radhamés Silverio presentó a sus candidatos a las vicerrectorías: Lesly Altagracia Mejía (Docente), Alexi Martínez Olivo (Administrativa), José Ferreira (Investigación y Postgrado) y Radhamés Bautista López García (Extensión). Con esta estructura, Silverio busca un liderazgo integral que fortalezca todos los ámbitos de la institución.

“El compromiso con docentes, estudiantes y servidores administrativos es absoluto. Si a la UASD le va bien, ganamos todos y gana la República Dominicana”, concluyó Silverio, quien resaltó la necesidad de modernizar la universidad para convertirla en un referente internacional de competitividad y transparencia administrativa.

