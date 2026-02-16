UASD presenta los primeros planes de estudio rediseñados bajo el Enfoque por Competencias

La Primada de América inicia una transformación curricular alineada con las exigencias del siglo XXI y las directrices del MESCyT

Por Brinio Batista

Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó oficialmente los primeros planes de estudio diseñados y rediseñados bajo el Enfoque por Competencias, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), marcando un hito en el proceso de transformación curricular de la academia estatal.

La iniciativa busca fortalecer la calidad, la pertinencia y la actualización de la oferta formativa de la Primada de América, alineándola con las exigencias académicas y profesionales del siglo XXI.

El director general de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), Noel de la Rosa, explicó que este avance se concreta inicialmente en la Facultad de Ciencias, donde la Escuela de Física ha sido tomada como referente por el nivel de calidad alcanzado en sus nuevos programas académicos.

“Paso a paso hemos recorrido un camino largo y desafiante para honrar este compromiso con la calidad educativa. Hoy estamos activando oficialmente planes listos desde lo conceptual, lo técnico y lo legal”, expresó de la Rosa.

En ese orden, señaló que el cambio implica una transformación profunda en la forma de enseñar y aprender, colocando en el centro los resultados de aprendizaje y la aplicación práctica del conocimiento.

“Estamos pasando de un modelo centrado en contenidos a uno centrado en resultados de aprendizaje, donde lo importante es lo que el estudiante sabe hacer con lo que aprende. Esto eleva la pertinencia de nuestras carreras y las conecta de forma más directa con las necesidades del país”, afirmó.

Un proceso riguroso y participativo

El titular de Digeplandi destacó que el rediseño no se limitó a ajustes superficiales, sino que incluyó una revisión integral de perfiles profesionales, competencias y asignaturas, desarrollada de manera articulada entre especialistas, docentes y técnicos.

La metodología contempló jornadas de socialización, talleres, seminarios de capacitación y un levantamiento de información que sirvió de base para sustentar los nuevos diseños curriculares. Además, se impartió un diplomado de actualización dirigido a profesores, ayudantes y personal contratado, para facilitar la transición hacia el modelo por competencias.

Según explicó, los nuevos planes agotaron todos los niveles de aprobación requeridos: Escuela, Facultad, Comisión Docente, Consejo Universitario y el propio MESCyT, lo que garantiza su solidez académica y legal.

De forma paralela, la universidad realizó ajustes en sus sistemas de información institucionales, en el Sistema de Gestión de la Calidad y en los procesos de Recursos Humanos, incluyendo reclutamiento, inducción, evaluación y capacitación.

Próximos pasos

Noel de la Rosa manifestó que el reto inmediato recaerá en la Vicerrectoría Docente, en coordinación con facultades, escuelas y cátedras, que tendrán la responsabilidad de ejecutar los nuevos planes de estudio y dar seguimiento académico al proceso.

Además indicó que integrarán áreas como Orientación, Admisión, Coordinación y Registro, que desarrollarán estrategias de promoción, reclutamiento e inscripción de estudiantes bajo el modelo por competencias.

Las autoridades universitarias precisaron que los planes de estudio anteriores se mantendrán vigentes de manera transitoria para los estudiantes que ya se encuentran avanzados en sus carreras, garantizando un cambio ordenado y respetuoso de sus trayectorias académicas.

Con esta iniciativa, la UASD avanza en la modernización de su oferta formativa y reafirma su papel como la institución de educación superior de mayor impacto en la República Dominicana, alineándose con estándares contemporáneos de calidad y pertinencia académica.