Dan inicio a 3ra edición de FITEX – Festival Itinerante de Teatro en el Exterior

EL BRONX, NUEVA YORK. – La Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, dependencia del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, dio inicio formal a la tercera edición del Edison FITEX – Festival Itinerante de Teatro en el Exterior, consolidando este importante evento como una plataforma de difusión del talento teatral dominicano en la diáspora.

Durante el acto inaugural, el profesor José Bonilla destacó la relevancia del festival como un espacio de encuentro, formación y visibilidad para los artistas dominicanos en el exterior.

“Edison FITEX representa mucho más que un festival; es una herramienta de integración cultural que conecta nuestras raíces con nuevas generaciones nacidas fuera del país. A través del teatro, reafirmamos nuestra identidad y proyectamos la riqueza de la cultura dominicana en escenarios internacionales”, expresó Bonilla.

Asimismo, resaltó el carácter itinerante del evento, que permitirá llevar presentaciones teatrales, talleres y actividades formativas a diversas comunidades, ampliando el alcance del festival y fomentando el intercambio artístico.

La ceremonia de apertura que contó con la asistencia de decenas de amantes de las tablas se llevó a cabo el 27 de marzo de 2026, en la Casa de la Cultura de Navarrete USA Inc., en el condado del Bronx, Nueva York.

Esta edición del festival está dedicada a las destacadas teatristas dominicanas Fior Marte y Kathy Tejada, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo y proyección del teatro en la comunidad dominicana tanto en el país como en el exterior.

El festival forma parte de las iniciativas culturales que impulsa la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior en los distintos centros establecidos en ciudades clave de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, Massachusetts y Chicago, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y promover las artes escénicas entre la diáspora.

La tercera edición de Edison FITEX continuará desarrollándose con una programación diversa que incluirá obras teatrales, conversatorios, talleres y encuentros culturales, reafirmando su compromiso con la promoción del teatro dominicano en el exterior y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre la República Dominicana y su diáspora. Fuente: de RD Aldescubierto