Danilo Medina denuncia que PRM aumentará al triple costo de presa Monte Grande

Por Joselito Feliz

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Danilo Medina, junto al secretario general Johnny Pujols, encabezó este domingo una multitudinaria asamblea provincial en Barahona, donde afirmó que la organización política “está de vuelta” y preparada para competir por el poder en las elecciones de 2028.

Durante su intervención, Medina llamó la atención sobre el aumento en el costo de la presa de Monte Grande, señalando que el proyecto, que en su gestión fue contratado con un presupuesto de 249 millones de dólares, terminaría costando entre 600 y 800 millones una vez concluidas las obras complementarias. A su juicio, la inauguración del embalse realizada a inicios de 2024 fue parcial, ya que no incluyó los canales de riego, la generación hidroeléctrica ni el sistema de abastecimiento de agua potable previsto para la región sur.

El exmandatario sostuvo que sin los canales no es posible irrigar las más de 700,000 tareas de tierra contempladas en el diseño original, ni activar plenamente el impacto económico del proyecto. También indicó que la central hidroeléctrica no ha comenzado a generar energía y que el acueducto regional aún no provee agua a las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia. En ese contexto, criticó el incremento del gasto corriente frente a la ralentización de obras de infraestructura.

Medina ofreció estas declaraciones al cierre de la asamblea, en la que participó la dirigencia nacional y provincial del partido, incluyendo a los vicepresidentes peledeístas Temístocles Montás y Zoraima Cuello, así como miembros de los comités Político y Central.

En el marco de la actividad, el PLD juramentó a cientos de nuevos miembros, en su mayoría jóvenes y dirigentes provenientes de otras organizaciones políticas. La jornada inició con palabras de bienvenida del presidente municipal José Alcántara Reyes (Santo Sila) y un mensaje de motivación del presidente provincial Rafael Ferreras (Pepe). Al cierre, Johnny Pujols tomó juramento a más de 300 nuevos integrantes, acción que la dirigencia calificó como una señal de fortalecimiento partidario en la provincia.