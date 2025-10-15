Danilo Medina y Johnny Pujols encabezarán asamblea del PLD en Santo Domingo Este

Fuente externa

Santo Domingo Este.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, junto al secretario general de la organización, Johnny Pujols, encabezarán este domingo 19 un encuentro con dirigentes, miembros y militantes peledeístas de Santo Domingo Este.

La información fue confirmada por la dirección municipal del PLD en Santo Domingo Oriental, que detalló que la actividad se celebrará en el Club Calero de Villa Duarte, a partir de las 10:00 de la mañana.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, presidenta provincial del PLD en Santo Domingo, ofreció los detalles del encuentro. Explicó que la asamblea forma parte del plan de fortalecimiento y motivación de la militancia en las tres circunscripciones de Santo Domingo Este, así como en los municipios y distritos municipales de la provincia.

“Ahora le corresponde a Santo Domingo Oriental recibir, llenos de júbilo y entusiasmo, al presidente del Partido Danilo Medina y al secretario general Johnny Pujols en nuestra zona”, expresó Lizardo.

Agregó que, durante la jornada, se abordarán temas estratégicos relacionados con la nueva línea organizativa y electoral del PLD, además de reflexionar sobre los logros de los gobiernos encabezados por Medina.

La exsenadora sostuvo que en los recorridos del partido “se escucha con frecuencia la expresión de que con el PLD se vivía mejor”, lo que, a su juicio, refleja el vínculo del pueblo con las políticas sociales implementadas durante esa gestión.

Lizardo ofreció sus declaraciones acompañada de miembros del Comité Político y del Comité Central, así como diputados, regidores y enlaces de la dirección partidaria en las distintas demarcaciones.