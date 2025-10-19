DASAC beneficia a miles de familias con operativos

Fuente externa

SANTO DOMINGO. – La nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), desarrolló durante toda esta semana, distintos operativos en beneficio de pobladores del Gran Santo Domingo y de comunidades de Bonao, Miches y San Pedro de Macorís.

La institución que resulta de la fusión del Plan Presidencial de Asistencia Social y Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), que dirige Edgar Augusto Féliz Méndez, inició sus funciones con diferentes operativos y acciones impactando a miles de familias de diferentes sectores populares del país.

Feliz Méndez, destacó que estas jornadas de asistencia e inclusión que continúan realizándose en todo el país, es una muestra del compromiso asumido por el equipo de hombres y mujeres que conforman DASAC con las políticas de asistencia social del gobierno y el empeño del presidente Luis Abinader Corona, de acudir en auxilio de los sectores vulnerables.

“Nosotros seguimos trabajando arduamente en todo el país, reafirmando el compromiso de seguir asistiendo a las familias que menos pueden y nos necesitan, con el firme propósito de garantizar bienestar y esperanza en cada hogar”, declaró el funcionario.

Como parte de las jornadas la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria desarrolló varios operativos casa por casa de entrega de kits de alimentos crudos a familias de escasos recursos en los barrios de San Carlos, el Enriquillo y San Miguel de los kilómetros 8 y 8 ½ de la Carretera Sánchez.

En San Pedro de Macorís, la entidad oficial distribuyó también kits de raciones crudas a moradores del barrio Domínguez Charro y en las calles 20 y 10 de septiembre.

Asimismo, la institución ofreció un rico y nutritivo almuerzo en el acto inaugural de obras pluviales y sanitarias a cargo del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), encabezado por su director Wellington Arnaud en la calle Salvador Reyes, de la Sultana del Este.

Además del Almuerzo en la actividad del INAPA, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), distribuyó cientos de raciones alimenticias procesadas por sus Cocinas Móviles.

También DASAC a través de Comedores realizó la preparación del almuerzo que compartió el presidente de la República, Luis Abinader Corona, con jóvenes estudiantes de planteles públicos y privados de la provincia Monseñor Nouel y autoridades del sector educativo. El encuentro tuvo lugar en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la ciudad de Bonao.

DASAC también intervino junto al Ministerio de Interior y Policía en la jornada de inclusión social “Garantía de Paz en la Comunidad” realizado en el Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia del municipio Santo Domingo Este.

En el marco de la actividad, la entidad de asistencia social entregó kits de raciones crudas y canastillas a embarazadas, como reafirmación de su compromiso con el bienestar de las familias y el fortalecimiento de su entorno social.

Evalúan daños causados por ventarrón en Miches

En la comunidad de Miches, DASAC desarrolló una jornada de levantamiento y evaluación para la reparación de viviendas afectadas por un violento ventarrón.

Unas veinte viviendas quedaron sin techos a consecuencia de las violentas ráfagas del fenómeno atmosféricos.

El director general, Edgar Augusto Féliz Méndez, dispuso la minuciosa evaluación de los daños para acudir en auxilio de las familias afectadas.