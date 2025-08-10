De la destartalada camioneta al aroma del buen tabaco: la historia de José Veras

Por Cinthia Polanco

En los años 80, cuando la capital todavía olía a campo en las madrugadas, un joven llamado José Veras subía y bajaba de una vieja y destartalada camioneta al lado de su padre, don Francisco Marino Veras. No había glamour ni promesas millonarias: era trabajo duro, el de comprar animales en los campos cercanos para llevarlos al matadero de Los Mina. Allí, entre cuchillos afilados y voces de mercado, se fue formando el comerciante que es hoy.

Con los 90 llegaron cambios. José fue parte del nacimiento del matadero de Los Tres Brazos, esta vez bajo las órdenes de su primo, Alejandro Rodríguez, un veterano del negocio cárnico. Pero la vida lo llevaría de vuelta a Los Mina: primero, como empleado de Manuel García; luego, en 1992, como carnicero asociado en una nueva carnicería.

En 1995 dio el salto. Apostó por sí mismo, tomó préstamos, se llenó de compromisos y levantó su propio negocio: D’ Veras Carnes, especializado en cortes de cerdo frescos y ahumados. Lo que comenzó como un pequeño local, tres décadas después lo consolidaría como empresario en diversas áreas de producción en Santo Domingo Este.

Pero José no se conforma con quedarse quieto. Buscando un espacio para respirar y proyectar nuevas ideas, creó la Hacienda Doña Chicha, un lugar con frutales y áreas recreativas en honor a su madre, Altagracia Reyes de Veras. Allí, además de descansar, empezó a producir cacao, plátanos, aguacates, yuca y más.

En 2017, la vida le dio un giro inesperado: sirvió como asistente honorífico del embajador dominicano en la República China de Taiwán. Entre la lejanía y la soledad, un amigo lo introdujo en el mundo del tabaco… como fumador principiante. y terminó con otro proyecto en mente.

Hoy, ese pasatiempo se ha convertido en negocio. Con la misma determinación que tuvo en aquella camioneta destartalada de su juventud, José lanza su marca personal de cigarros: D’ Veras Cigar (DVC), una mezcla de tabaco local de alta calidad y de exportación.

De vender carne en Los Mina a producir puros con sello propio, la historia de José Veras es la de un hombre que ha sabido convertir cada etapa de su vida en una oportunidad… y dejar claro que su nombre, como él mismo dice, quiere que arda “como marca de fuego”.

Quienes lo conocen aseguran que, más allá de sus marcas y negocios, José Veras es un ser humano de humildad genuina, trato delicado y alegría contagiosa; un hombre que sabe hacer sentir a la gente tan cómoda como un buen café en la mañana o un buen puro al caer la tarde.

Y para los amantes del buen tabaco, José ya está ready con delivery para entregar sus DVC – D' Veras Cigar: El placer de la fumada perfecta.