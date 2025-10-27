: «De tormenta 🌩 a Emergencia: El Viaje Incierto de la Energía Dominicana»

Por Carlos Rodríguez

En tiempos de tormenta ☔ en la última temporada que se prolonga y culmina en las elecciones del 2028 se erige la verdad, el sueño del centro ya no es realidad.

El país, con tareas y promesas incumplidas por un PRM ,navega en oscuridad, con luces apagadas , sueños rotos y vidas perdidas.

Los estudios de mercado ignorados, el futuro dejado a un lado , en manos de un gobierno que ha fallado. Y persiguen a los pobres donde es la lucha de los pobres contra el más pobre del último contra el penúltimo en la escalera 🪜 para que no miren para arriba 👆

La improvisación reina, el apagón golpea, y la planificación se ausenta , entre sombras, se pasea.

Como el río que desborda tras la lluvia del tiempo, la sabiduría de Bosch nos enseña un lamento.

“Cuando el agua llega, ya no hay dónde correr”,

y en este relato, ¿Quién se atreverá a prever?

Despierta el pueblo, que la hora está llegada,

sin más barcazas que soluciones soñadas.

La energía es vida, no debe haber espera,

pues en la adversidad brilla la verdadera bandera.