El PLD se Fortalece con Nuevos Miembros y Liderazgo Comprometido

Por Carlos Rodríguez

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continúa su consolidación electoral bajo la firme dirección de Danilo Medina y Johnny Pujols. En una inspiradora asamblea realizada el pasado Domingo 19 de octubre en el Club Calero de Villa Duarte, más de trescientos nuevos miembros, muchos de ellos jóvenes primeros votantes, fueron juramentados, reforzando el compromiso del partido con el futuro político del país. La presencia destacada de líderes y militantes en este acto demuestra la determinación del PLD por recuperar el liderazgo electoral en la República Dominicana.

Durante la asamblea, la joven Mia Barrera, de solo 17 años, compartió una reflexiva anécdota que resonó con el auditorio, llamando a la acción y a la búsqueda del poder. Recordó una historia de Juan Bosch, quien siempre dijo que «la política es como un río, a veces tranquilo, a veces agitado, pero siempre hay que aprender a navegarlo». Este enfoque resuena en el llamamiento de Medina a sus compañeros : buscar el poder con verdadero deseo y dedicación, tal como lo hizo Sócrates con su discípulo en su famosa lección sobre la necesidad de anhelar lo que se desea profundamente.

El evento no solo se centró en el ingreso de nuevos miembros, sino que fue un claro reflejo del esfuerzo renovador del PLD para conectar con la ciudadanía, especialmente con la juventud, que reclama representación activa en la política del país. En un contexto donde la crítica hacia el gobierno actual del PRM crece, Medina subrayó que muchos dominicanos no sienten el bienestar prometido, avivando el sentimiento colectivo de que es hora de Trabajar para tomar el poder en 2028 .

Con una sólida presentación y un discurso optimista, Danilo Medina afirmó que “el PLD ganará las próximas elecciones”, un mensaje que resonó con fuerza en los asistentes, reafirmando el compromiso del partido de revalidar su enfoque en las necesidades de la población. Esta asamblea no solo marcó un hito en el camino hacia las elecciones, sino que también reavivó el espíritu de lucha y unidad dentro de las filas del PLD.