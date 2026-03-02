Delly Feliz saca la cara por Abinader: defiende desarrollo económico y avances para alcanzar pobreza “0”

Por Cinthia Polanco

En la circunscripción número dos de Santo Domingo Este, la diputada Delly Feliz salió al frente, sin titubeos, a defender el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Lo hizo en el programa Conversando con Yoni Carpio, que se transmite los sábados por RNN Canal 27. Y no fue a medias.

Feliz sostuvo que el crecimiento económico presentado por el mandatario —un 2.1 %— no es un número frío, sino una señal de avance.

“Si en el gobierno anterior hubo un 1 % y lo elevamos a 2.1 y hasta 3, estamos avanzando. No nos podemos quedar estancados. Por eso somos gobierno y por eso somos país”, expresó.

Para la legisladora, no se trata de comparar con el pasado, sino de mirar lo que —según afirma— se ha construido en estos cinco años. “Todos los partidos destacan sus logros cuando gobiernan. Este no es la excepción”, dijo.

Obras que —según dice— dignifican

Feliz aseguró que el sector obras públicas ha sido “dignificado” a nivel nacional. Destacó que, por primera vez, un presidente se ha desplazado por las 32 provincias y los 158 municipios del país.

También defendió el decreto que permitió intervenir más de 1,600 obras inconclusas de gestiones anteriores, bajo el marco de la Ley 118-21, señalando que el Gobierno asumió la continuidad del Estado, invirtiendo más de cinco mil millones de dólares —incluyendo préstamos internacionales— para terminar escuelas, hospitales y carreteras que estaban abandonadas.

“Este gobierno inicia una obra y la concluye. Y las que están en proceso, también se terminarán”, afirmó.

Salarios, empleos y programas sociales

En materia social, la diputada resaltó que el salario mínimo ha sido aumentado tres veces y que, según su planteamiento, la canasta familiar se ha acercado a ese monto.

Habló de más de 16,600 raciones diarias distribuidas a través de los Comedores Económicos y las ventas populares, así como del impacto del programa Supérate.

Aseguró que se han creado más de 600 mil empleos y que acuerdos con empresas tecnológicas como Google atraerán inversión en innovación.

Mencionó la formación de jóvenes en instituciones como ITLA, ITSC e INFOTEP, asegurando que la educación técnica ha sido clave en la reducción del desempleo y hasta en la disminución —según indicó— del embarazo adolescente en un 60 %.

Salud, Senasa y corrupción

En salud, defendió el alcance del seguro Senasa, afirmando que hoy la mayoría de los dominicanos exhibe su tarjeta, incluso en centros privados, sin tener que pagar.

También afirmó que el país ha tenido un año sin muertes por dengue, algo que calificó como un logro significativo.

Sobre corrupción, respaldó la postura del presidente: “Tiene amigos, pero no cómplices. Que caiga quien caiga”. Sostuvo que la lucha contra la impunidad no distingue vínculos personales y que quienes hayan cometido irregularidades deberán devolver el dinero.

“Hay que mirar lo positivo”

Para Delly Feliz, el presidente Abinader ha demostrado ser “transparente y honesto” con hechos.

En agricultura, citó la labor del INESPRE en la distribución de alimentos a bajo costo, asegurando que en Navidad los ciudadanos pudieron abastecerse incluso más barato que en supermercados tradicionales.

Su mensaje final fue claro: “Hay que fijarse en lo positivo y en el valor agregado que ha hecho este gobierno”.