Denuncian desfogue nocturno de Punta Catalina

Por Enrique De Leon

Santo Domingo, D.N. A la vez que alertan a la población circundante de Punta Catalina, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, denuncian que desde el pasado viernes, 4 de octubre, las dos plantas de carbón de Punta Catalina están desfogando durante las noches los residuos e impurezas de sus calderas y chimenea hacia la atmósfera.

Resaltaron que con esta operación totalmente contraindicada por los protocolos internacionales, Punta Catalina está emitiendo hacia el aire que la población respira, una gran cantidad de monóxido de carbono, de otros gases tóxicos, micropartículas y de partículas de carbón.

“Estas emisiones superan infinitamente las que de ordinario emite esta central a tal punto que pone en grave e inminente riesgo la salud y la vida de los sectores más vulnerables de la población”, subrayaron.

Explicaron que al realizarse el desfogue de estas plantas en horas nocturnas durante el sueño, la población está más indefensa, especialmente los infantes que poseen una respiración más profunda que la de los adultos.

Señalaron que este desfogue es un crimen premeditado y que deliberadamente se pretende ocultar. “Se realiza de noche para que la oscuridad no permita que se vea el humo negro y tupido salir de la chimenea”, añadieron.

Compararon el desfogue de estas plantas de carbón al envenenamiento deliberado del agua de un acueducto que la población consume, pero aún es peor en este caso porque se trata de envenenar el aire que es imprescindible para vivir y que no podemos dejar de respirar.

Plantearon que en vez de darle el debido mantenimiento a las plantas de Punta Catalina, la gerencia está desfogándolas para evitar sacar de operación a estas unidades.

Dijeron que ni la gerencia de Punta Catalina ni el Gobierno toman en cuenta los daños irreversibles que esta operación está causando en la salud de la gente. “Lo único que les importa en generar electricidad al costo que sea, aunque violen los derechos humanos consagrados en la Constitución. Es una electricidad que cuesta vidas humanas”, observaron.

Informaron que la comunidad Sabana Uvero de Paya reporta que en las noches el cielo se cubre con una neblina, se percibe un fuerte olor a quemado, y las personas sufren de gran picazón en los ojos, dolor de garganta y tienen dificultad de respirar.

Manifestaron que desde abril del año 2021, no se producía en Punta Catalina un eventp de esta magnitud.

“En esa oportunidad, nuestras organizaciones dieron la voz de alarma y presionamos con recursos legales al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se detuvieran estas altísimas emisiones de gases tóxicos, micropartículas y virutas de carbón”, recordaron.

Las organizaciones exigen tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Salud Pública detener de inmediato esta operación de desfogue y sometan a la justicia a los responsables de este crimen ambiental de grandes proporciones.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA

Videos que registran la densa neblina que desde la noche el pasado viernes se produce por el desfogue de Punta Catalina..