Departamento Aeroportuario entrega “Reconocimiento al Mérito” a empleados

El Departamento Aeroportuario (DA), a través de su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), ponderó mediante la iniciativa “Reconocimiento al Mérito”, el desenvolvimiento y entrega de sus servidores públicos, otorgando medallas de oro y plata entre los cinco grupos ocupacionales, a quienes lograron la mayor cantidad de voto institucional en la premiación.

El evento, organizado por la CIGCN, se desarrolló en la sede central del DA como parte de la 5ta. Campaña Dominicana Sin Corrupción, que tiene como lema: “Construyen Integridad a Través de la Meritocracia”, y que encabeza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector.

En ese sentido, recibieron sus respectivas medallas de oro y plata, según el orden presentado, los servidores del grupo ocupacional I, Darlenys Feliz Vargas, de servicios generales de la sede central, y Ángela Ruiz Henríquez, del Helipuerto de Santo Domingo.

Del grupo II, fueron premiados Glenys Mercedes Pichardo, del Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, y Ezequiel Encarnación Veloz, de la División de Servicios Generales del DA.

En el grupo III, el primer lugar se lo llevó Celia Karina Aguasvivas Soto, de la Dirección Ejecutiva, y Drechster Valdez Castillo, del Helipuerto de Santo Domingo.

En el IV, los ganadores fueron Damaris Ramírez Pérez, de la División de Compras y Contrataciones, y Digna Mercedes Soto de la Rosa de Suriel, de División y Análisis.

Finalmente, del grupo ocupacional V recibieron las medallas de oro y plata, respectivamente, María del Carmen Méndez, de la Dirección de Planificación y Desarrollo, y Rosa Yasmìn López de Nuez, de la Sección de Tesorería de la sede central del DA.

Mérito especial

Los miembros de la CIGCN también otorgaron una medalla a doña Ana Carolina Curiel Camilo, en honor al Mérito a la Trayectoria de Integridad, y un reconocimiento especial al servidor Dante Santana, por su entrega, superación personal, compañerismo, y servicio continuo por más de 20 años en la institución.

La mesa principal estuvo encabezada por María del Carmen Méndez, en representación del director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo; Melvin Uceta, encargado de la CIGCN, y Pedro Gálvez, oficial de Cumplimiento Antisoborno.