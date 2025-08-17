Desvelan el ‘mensaje de paz’ que Melania Trump escribió a Putin: ¿qué dice?

RT

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, escribió una carta para el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que hace un llamamiento a proteger a los niños en el conflicto ucraniano. La misiva, divulgada por Fox News, fue entregada personalmente al líder del país euroasiático por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre que ambos mantuvieron el viernes en Alaska.

«Estimado presidente Putin», comienza la carta de la primera dama, en la que subraya que todos los niños «sueñan con amor, posibilidades y seguridad», tanto aquellos que nacen «al azar en un campo rústico», como quienes lo hacen «en el magnífico centro de una ciudad».

«Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación», continúa. «Como líderes, la responsabilidad de mantener a nuestros hijos va más allá de la comodidad de unos pocos», agrega.

En este contexto, Melania Trump sostiene que debemos «esforzarnos en crear un mundo lleno de dignidad para todos», para que «cada alma pueda despertar a la paz» y «el futuro mismo esté perfectamente protegido».

«Los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología», escribe la esposa del presidente estadounidense, que indica que se trata de un «concepto simple pero profundo», con el que —está «segura»— Putin «estará de acuerdo».

«En el mundo actual, algunos niños se ven obligados a mantener una risa silenciosa, intacta por la oscuridad que los rodea: un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro», escribe Melania Trump, que apela a la capacidad del mandatario ruso para «restaurar su risa melódica». «Al proteger la inocencia de estos niños, hará más que servir solo a Rusia, servirá a la humanidad misma», manifiesta. «Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, señor Putin, está capacitado para implementar hoy esta visión de un plumazo», concluye la misiva.

Dos funcionarios de la Casa Blanca señalaron a Reuters que la carta denuncia los supuestos secuestros de niños ucranianos por parte de Rusia, una narrativa que Kiev ha estado intentando promover en Occidente, pero que ha sido desmentida por Moscú.

Acusaciones sin fundamento

Kiev acusa a Moscú de trasladar a su territorio niños ucranianos sin el consentimiento de sus familias, acusaciones que Rusia siempre ha negado, asegurando que se trata de menores que se encontraban en zonas de combate en situación de riesgo.

Las autoridades ucranianas denuncian que decenas de miles de menores han sido secuestrados, si bien nunca han podido demostrar estas acusaciones.

Durante las negociaciones de paz de junio en Estambul, Kiev entregó a Moscú una lista con 339 nombres de menores cuyo regreso solicitan. El líder de la delegación negociadora rusa, Vladímir Medinski, llamó la atención entonces sobre cómo Kiev ha ido cambiando el número de niños supuestamente desaparecidos, rebajando la cifra de menores «secuestrados» de 1,5 millones a 200.000 y, finalmente, a 20.000″.

«En realidad, se trata de decenas de niños, son niños que no fueron secuestrados por nadie. No hay un solo niño secuestrado. Hay niños salvados por nuestros soldados a costa de sus propias vidas, sacados de las zonas de combate en situación de riesgo, evacuados, y estamos buscando a sus padres», subrayó entonces Medinski. «Si aparecen los padres, los devolvemos», aclaró.