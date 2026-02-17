Detienen a joven que corría con una escopeta hacia el Capitolio de EE.UU.

La Policía del Capitolio arrestó este martes en Washington a un joven de 18 años que corrió desde su vehículo hacia el ala oeste del edificio del Congreso, armado con una escopeta, reporta AP.

Según informó el jefe del citado departamento policial, Michael Sullivan, el sospechoso, cuya identidad no fue revelada, estacionó un Mercedes SUV cerca del complejo legislativo y recorrió «varios cientos de metros» en dirección al edificio, antes de ser interceptado por los agentes, que le ordenaron tirarse al suelo.

El detenido llevaba un chaleco táctico y guantes, y en el vehículo se encontraron un casco antibalas y una máscara antigás, detalló Sullivan, quien precisó que la escopeta estaba cargada y que el joven portaba munición adicional. Asimismo, indicó que se investiga el posible móvil del incidente, incluida la hipótesis de que miembros del Congreso —que no se encuentra en sesión— fueran el objetivo.

La Policía del Capitolio cuenta con grabaciones del hecho, pero pidió a la ciudadanía que aporte cualquier video del incidente que pudiera tener. «¿Quién sabe qué habría pasado si no tuviéramos agentes aquí?», señaló Sullivan, tras recordar que en los últimos meses se realizaron simulacros de tirador activo casi en el mismo lugar. Añadió que el joven no estaba en el radar de las autoridades, no es de la zona, y que el vehículo no estaba registrado a su nombre. El detenido figura con múltiples direcciones.