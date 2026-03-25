DGCP y Policía Nacional presentan ficha técnica para la compra estandarizada de uniformes bajo la nueva Ley de Contrataciones Públicas

El documento podrá ser objeto de consulta hasta el 16 de abril por parte de expertos, proveedores, académicos y miembros de la sociedad civil

Santo Domingo R.D. – En un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, y en presencia de las máximas autoridades de seguridad y justicia, la Policía Nacional y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) presentaron las nuevas fichas técnicas estandarizadas que se utilizarán para la adquisición de los uniformes policiales.

Este documento que define los estándares técnicos y de seguridad de la indumentaria oficial del cuerpo policial en el marco de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas fue puesto en consulta pública hasta el 16 de abril para que expertos, proveedores, académicos y miembros de la sociedad civil puedan validar y realizar sus observaciones con el fin de asegurar que la compra de estos insumos críticos responda a los mas altos niveles de integridad y eficiencia.

“Con este ejercicio de apertura, el Gobierno dominicano busca que el proceso de adquisición no sólo cumpla con el rigor científico —definiendo especificaciones técnicas verificables, tales como gramaje de la tela, resistencia a la tracción, solidez del color y cumplimiento de estándares internacionales— sino que también cuente con el escrutinio social necesario para garantizar una gestión transparente”, aseguró el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

De su lado, el director de Estrategia y Eficiencia de las Compras, Víctor Montero, exhortó a todos los sectores interesados a consultar la ficha y emitir sus aportes en la sección de Consultas Públicas del portal web de la DGCP, en el siguiente enlace: https://consultaspublicas.dgcp.gob.do/

Pimentel agregó que esta iniciativa es el resultado de un análisis histórico profundo de las compras de la Policía Nacional, donde se identificaron oportunidades en gestiones anteriores para transformarlas en un modelo orientado al «valor por dinero», asegurando que la eficiencia de las compras se traduzca en una inversión duradera.

Afirmó que este análisis fue contrastado con estudios de mercado exhaustivos que evalúan tanto la capacidad de la industria nacional como las innovaciones textiles globales.

“Con la ficha técnica establecemos el ADN del uniforme y eliminamos la discrecionalidad en las compras, garantizando que el Estado no adquiera simplemente prendas o uniformes aislados, sino un bien institucional estandarizado que cumpla con una misión operativa clara, evitando que existan variaciones de calidad o tono entre diferentes lotes, lo que históricamente ha afectado la imagen de cohesión de nuestra fuerza policial”, subrayó Pimentel.

Finalmente, el director de la DGCP destacó que esta iniciativa se enmarca en el proceso de reforma policial que lleva a cabo el Gobierno dominicano para asegurar que cada agente cuente con las herramientas adecuadas para ejercer su autoridad con dignidad.