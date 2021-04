DGII eliminará facilidades para el pago de impuestos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 259,639 Fallecidos: 3,405 Recuperados: 217,613 Activos: 38,621

Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) descontinuará la práctica de disponer facilidades de pago a discreción de quien la dirija, en procura de que las recaudaciones se hagan de acuerdo a lo establecido mediante leyes.

Luis Valdez, director de la DGII, dice que ya no habrá facilidades de pago o elasticidad. Sin embargo a quienes se acerquen a la institución se les escuchará pero también se les cobrará.

“Me refiero a que el director (de la DGII) o quién esté ahí sentado no pueda tener ningún elemento de rebaja de deuda que no sea el que manda la ley. Nosotros podemos hacer un transaccional como director para un acuerdo de pago sin eliminar los intereses. Podemos verificar y hacer una tasación nueva de una propiedad y ese tipo de cosas”, dijo Valdez señalando que el propósito es hacer que quien esté sentado al frente de la institución administre leyes y normas y que no se hagan cosas a su criterio.

Exhortó a acogerse a la ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial, para lo cual hay un plazo hasta el próximo día 18 de mayo y no habrá prórroga.

También opina que sólo seis sectores económicos, a los cuales no identificó, merecen contar con exenciones fiscales, por lo cual el régimen debe revisarse por completo. Avanzó que el Ministerio de Hacienda trabaja en una propuesta de reforma fiscal que no será solamente de impuestos.

En otra parte de sus declaraciones, durante la entrevista realizada por Julio Hazim y Michael Hazim en el programa Revista 110, dijo que en la actualidad hay al menos 15 grandes contribuyentes y este año esperan sumar 100 más al sistema de factura electrónica, de los 729 identificados.

También se trabaja en la unificación de las plataformas tecnológicas de la DGII y en una reforma al sistema de pagos fijos que deben realizar las bancas de lotería, que actualmente depende de tres instituciones.

Valdez destaca como logro que se haya logrado recaudar RD$23 mil millones más de lo presupuestado en el 2020 y para este año se espera lograr los RS$485,000 millones. Revela que cada noche a las 10:00 el presidente Luis Abinader recibe un informe de las recaudaciones y se le exigen explicaciones si no se logran las metas proyectadas.

Otra novedad que anunció es el establecimiento de los perfiles de riesgo de los contribuyentes, a fin de establecer quienes ameritan mayor vigilancia. También dice que se está dando curso a miles de recursos de reconsideración que habían sido engavetados durante los últimos 12 años.