DGJP reiniciará pagos de pensiones solidarias, mediante cheques

Santo Domingo. – sábado 30 de mayo de 2020. La Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) reiniciará el lunes el pago de pensiones solidarias mediante cheques, en diferentes provincias.

El anuncio lo hizo el director general de pensiones, Ing. German Nova, quien explicó que nuevamente se adoptarán las medidas de distanciamiento social y sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública y organismos internacionales como la OPS-OMS.

La entrega será realizada en horario de 8:00am y 2:00pm a un reducido grupo de personas debido a que los que recibieron sus pagos mediante cheques el mes pasado, ahora en mayo les fueron depositado sus recursos por transferencia bancaria a través del Banco de Reservas, tal como cobra el 98 por ciento de los jubilados y pensionados del Estado, indicó el Ing. Nova.

Agregó que los pagos corresponden a quienes quedaron pendientes de los meses de marzo y abril y a las nuevas inclusiones beneficiarios que completaron sus procesos para cobrar a partir de este mes de mayo.

Dijo que los operativos de pago se llevan a cabo atendiendo a que el proceso de apertura gradual que implementa el gobierno aún no permite el desplazamiento pleno de los beneficiarios de pensiones solidarias otorgadas mediante decreto del Poder ejecutivo “y no es justo que esas personas se queden sin cobrar sus recursos por no poder trasladarse hasta nuestra sede”.

Este lunes primero de Julio los colaboradores de las instituciones involucradas en los citados pagos estarán en el polideportivo de Neiba, provincia Bahoruco; en la Villa Olímpica de Barahona; en el edificio de oficinas públicas de Pedernales y en el multiuso de Duvergé en la provincia Independencia realizando los citados pagos.

Además de la (DGJP), el operativo cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo (MT), la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DiGEPEP), Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS), y Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN) quienes conforman la Comisión Interinstitucional de Pensiones Solidarias.

El martes dos, el operativo de pago continuará en Azua, San Juan y Elías Piña; el miércoles tres continuarán Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal para abarcar el sur completo.

Luego, el día cuatro se moverán hasta el Este en El Seibo, San Pedro de Macorís y La Romana, en esa misma región estarán en día cinco pagando en La Altagracia y Monte Plata, también en el municipio cibaeño de Villa Altagracia.

Los operativos de pago para el Cibao inician el lunes ocho en Monseñor Nouel, La Vega y Santiago (ahí se pagará también Valverde); luego continuarán el martes nueve en Monte Cristi (ahí se pagará Dajabón y Santiago Rodríguez); María Trinidad Sánchez (ahí se pagará Puerto Plata); y Samaná.

El miércoles 10 los colaboradores se trasladan hasta las provincias Duarte, Hermanas Mirabal (ahí se pagará Espaillat) y Sánchez Ramírez donde concluye el operativo de pago.