Diálogo con Emilia Santos: para fortalecer deberes y derechos

Fuente externa

Santo Domingo. La reconocida comunicadora Emilia Santos Frias, presentó recientemente su nuevo programa: Diálogo con Emilia Santos, que define como una conversación realizada desde la gratitud y amena con cada invitado experto, con quienes analiza temas que procuran fortalecer derechos humanos, fundamentales y medioambientales de las personas.

Asimismo, un espacio que busca identificar y alcanzar espiritualidad y paz, como forma de contribuir a que encontremos nuestro ser y propósito en la vida. La propuesta se difunde cada lunes a las 10 de la mañana desde el Grupo de Medios Tele Radio Norte (TRN) en vivo por los canales 22 y 44 de Éxito Visión Cable para todo el país, Facebook live y Youtube live, para el disfrute de toda las audiencias.

Emilia Santos en cada entrega combina tres décadas de experiencia como docente universitaria, periodista y abogada especializada en derechos humanos, para llevar a cada hogar información que robustezca sanos hábitos y la cultura autóctona; buenas costumbres, sanas creencias, respeto a las normas…, además, junto a invitados de los distintos ámbitos del saber humano, orienta, entretiene y educa en valores para el correcto ejercicio y disfrute de los derechos inherentes.

De igual forma, Diálogo con Emilia Santos hace reflexión acerca de la función de los distintos espacios simbólicos en el fortalecimiento de los derechos fundamentales, y la real protección de estos, con hincapié en los grupos vulnerables.

La también locutora y escritora, con amplio ejercicio en radio, prensa escrita y televisión. Relacionista, asesora y consultora de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, vinculadas a la protección de derechos humanos y fundamentales, reitera la invitación a sintonizar este programa podcast, al accede a www.teleradionorte.com, y ser parte de un diálogo genuino.

Una conversación que analiza y propicia exhibir ejercicio de deberes para alcanzar disfrute pleno de derechos fundamentales, como al medio ambiente sano, salud, seguridad social, educación, derecho a saber, transparencia, libertad de culto, paz y espiritualidad, libre expresión y difusión del pensamiento…

“En esta etapa hacemos un programa multimedia, desde la gratitud al Padre Creador, él nos da salud y vida. Nos permite fijar valores en nuestra sociedad para producir cambios de comportamientos y que cada persona se interese por hacer aportes a nuestra sociedad. Acompáñanos”. Puntualizó la maestra.