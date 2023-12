Dice que la Jueza Grecia Báez no garantiza Transparencia en elecciones SDE

.Por Santiago Mata

Tal y como se ha denunciado por diferentes vías, las elecciones municipales del 18 de febrero corren el riesgo de ser enturbiadas o manipuladas si la Junta Central Electoral no actúa con rapidez en el municipio de Santo Domingo Este.

Lo que está ocurriendo en esta Junta Municipal amenaza con desacreditar el proceso debido a las violaciones que podría estar cometiendo de manera consciente la presidenta de ese órgano, la magistrada Grecia Baéz de Colón.

La señora Báez de Colón fue juramentada en ese cargo para servir de árbitro en las elecciones que le toque administrar y tiene la encomienda de actuar de manera imparcial y de esa manera garantizar unas elecciones libres, independientes y transparentes, donde se respete la voluntad popular.

De la señora Báez de Colón se espera que cada una de sus acciones al frente de esa Junta Municipal Electoral esté apegada a la Constitución, las leyes, reglamentos y normas que conduzcan a un proceso equitativo para todos los candidatos.

Esa es su responsabilidad.

¿Cuál es el problema con la magistrada Grecia Baéz de Colón?

Algo muy sencillo, pero terriblemente perturbador para la transparencia de las elecciones de febrero.

La señora Báez de Colón es, nada más y nada menos que, la esposa del Jefe de campaña de uno de los aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este.

Se trata del Dr. Jesús Colón, un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, a quien se le atribuye haber sido la pieza clave para el triunfo del candidato a alcalde por ese partido, el pastor y mercadólogo, Dío Astacio, cuya candidatura obtuvo en un proceso interno de ese partido, que administró la también pastora y jueza Grecia Baéz de Colón, esposa de Jesús Colón, precisamente, el Jefe de campaña de Dío Astacio.

Parece un trabalenguas, pero no lo es.

Se trata simplemente de un terrible conflicto de interés que la Junta Central Electoral está en la obligación de resolver con rapidez, puesto que para las elecciones del 18 de febrero sólo faltan poco más de 50 días.

La jueza Báez de Colón no puede alegar ignorancia o desconocimiento de esa situación dada su propia condición de abogada, por lo que se asume que ella actúa de manera consciente y deliberadamente, tal vez con intenciones claras.

Un sector interno del PRM ya había advertido que el sorpresivo triunfo de Astacio en las primarias de ese partido, celebradas en octubre pasado, está estrechamente vinculado a su Jefe de campaña, que es el esposo de la presidenta de la junta que arbitró ese proceso.

Además, se puede establecer otro vínculo que también podría hacer que «no se pisen la manguera» como se dice con relación a los bomberos, pues Dió Astacio es el pastor de su iglesia y la jueza titular de la Junta Electoral Municipal es también una apasionada pastora de su iglesia.

Ese «amarre» hace de las próximas elecciones de febrero, un proceso desigual para los demás candidatos a la alcaldía, principalmente Luís Alberto Tejeda Y Julio Romero, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).

Es oportuno resaltar que los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, están facultados para realizar todo lo relativo a la administración de los procesos electorales en sus respectivas demarcaciones.

La Ley dice «todo» y cuando se dice «todo», quiere decir «todo».

Es cierto que los votos se cuentan en las mesas de votación, pero también es cierto que ante cualquier conflicto, las decisiones la toma la Junta, que en este caso no estará en capacidad de tomar una decisión imparcial donde esté en juego el trabajo político del esposo de la presidenta de la Junta Electoral de Santo Domingo Este.

No hay ninguna duda de que aquí se presenta un escenario de conflicto de intereses preocupante, que requiere de la intervención urgente del organismo rector electoral dominicano, es decir, la Junta Central Electoral.

Para que haya equilibrio y transparencia en esa elecciones, no bastaría con que el señor Jesús Colón renuncie a su cargo en la campaña del candidato, como se ha planteado. Eso no eliminaría el vínculo existente.

La decisión debe ser con la Señora Grecia Báez, que es quien queda descalificada para administrar el proceso que habrá de culminar el 18 de febrero próximo.