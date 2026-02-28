Dicen el presidente Abinader se olvidó en su discurso de los efectos extremos del cambio climático

Santo Domingo, D.N. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, señalaron hoy que el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, se olvidó de los efectos extremos del cambio climático y de la política para prevenir, mitigar y remediar los impactos de estos fenómenos del clima.

Las organizaciones manifestaron que lo más probable que en este año se repitan y se incrementen aún más estos fenómenos extremos que generan daños que representan pérdidas económicas anuales en un promedio de 0.9% del PIB, y en caso de sufrir un huracán categoría 4, las pérdidas en infraestructuras pueden ascender hasta un 10% del PIB.

“Lo más probable que tengamos de nuevo un fenómeno como la tormenta y posterior huracán categoría 4 Melissa que nos estuvo amenazando por semanas el año pasado, sin que el país haya asegurado la vida y los bienes de una gran parte de nuestra población que vive en zonas de alta vulnerabilidad como son las orillas de los ríos que atraviesan las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago con una gran concentración de población, en áreas bajas de la costa o en laderas pendientes propensas a deslizamiento del terreno”, explicaron.

Indicaron que a pesar de que se sabe que todos los años tendremos una temporada ciclónica de 6 meses de duración, del primero de junio al 30 de noviembre, ninguno de los gobiernos que ha gobernado el país hasta la fecha, ha adoptado una política estructurada para enfrentar la emergencia climática de forma integral y sistemática.

Además cada vez más, estos fenómenos ocurren fuera de las temporadas ciclónicas, se adelantan anticipándose o se producen después de concluido este período, agregaron.

“Nuestros gobiernos prefieren poner el candado después del robo, es decir prefieren las acciones de remediación que como no se planifican también son sumamente precarias y lentas”, comentaron.

Modelo eléctrico erróneo

Por otra parte, el presidente Luis Abinader en su discurso aseguró que continuará con el absurdo modelo de generación eléctrica basado en combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón, complementado con energía renovable con contratos de diez y veinte años con precios tres veces más altos que el precio nivelado internacional.

Afirmaron que con este modelo perpetúa la dependencia del país a los combustibles fósiles importados y al subsidio eléctrico que le cuesta al país US$2 mil millones por año.

Expresaron que están escandalizados con el dato que aportó el presidente Abinader en su discurso de hoy de que el Gobierno ha entregado más de 4 mil millones de pesos en Bono Luz, que es un doble subsidio eléctrico.

Plantearon que el Bono Luz es echar dinero en un saco roto, lo que significa que se han perdido RD$4,633.6 millones que provienen de préstamos internacionales, lo que incrementa la deuda pública y el déficit presupuestario.

“Nosotros hemos sugerido en numerosas ocasiones que este dinero se destine para incentivar y ayudar a los sectores populares a colocar paneles solares sobre los techos de su vivienda, reduciendo de esa manera el subsidio eléctrico, el déficit eléctrico y la pobreza de estos sectores, lo que representa un gran retorno de esta inversión”, dijeron.

Negaron que este modelo eléctrico y su expansión con gas natural ayude a que el país reduzca las emisiones de carbono, sino que por el contrario las aumentarán impidiendo que podamos cumplir los compromisos internacionales de reducirlas en un pírrico 27% para el año 2030.

Zonas de sacrificio

Consideraron que mantener el actual modelo eléctrico, además de perpetuar la ineficiencia como lo demostró el reciente apagón general, también produce impactos en la salud, en el medio ambiente y en los sistemas productivos.

“Las provincias Peravia y Azua se han convertido en zonas de sacrifico con la Central Termoeléctrica de Punta Catalina y con las tres barcazas de generación eléctrica fondeadas en Los Negros. La contaminación aérea de estas plantas generadoras alimentadas por carbón mineral y por bunker C, los dos combustibles fósiles más sucios, están enfermando y matando a la población, han acabado con la pesca y están reduciendo la productividad de los cultivos en estas provincias”, describieron.

Temen que igual pase con Manzanillo, provincia Montecristi, convirtiéndose en otra zona de sacrificio, donde el presidente Abinader ha anunciado una concentración de super plantas a gas natural licuado que pondrá en peligro el parque nacional de Manglares de Estero Balsa, el sistema de lagunas y humedales protegido por el convenio internacional Ramsar, y el muy especial y frágil ecosistema de la Bahía de Manzanillo.

Abrir investigación penal contra el Consorcio Odebrecht

Las organizaciones desafiaron al presidente Abinader a que permita que la Procuraduría General de la República abra investigación penal contra el Consorcio de Odebrecht y sus cómplices por sus acciones de corrupción en la construcción de Punta Catalina.

“Si usted está comprometido con la lucha contra la corrupción, demuéstrelo acabando con la impunidad que hasta ahora ha gozado el Consorcio Odebrecht. Existen todos los elementos para someter a la justicia estos actos de corrupción: Odebrecht rompió al acuerdo de lenidad que mantenía con el Ministerio Público, existe la denuncia de sobornos por 39 millones de dólares aportada por una investigación periodística internacional, y ahora la auditoría financiera forense realizada por la Cámara de Cuentas”, describieron.

Recordaron que la auditoría financiera forense de la Cámara de Cuentas probó que en Punta Catalina existe una sobrevaluación de más de mil millones de dólares, más de 400 millones de gastos sin sustentos y una cantidad indeterminada de gastos que se hicieron desde la cuenta de construcción de Punta Catalina después que ésta comenzara a operar que no han sido reportados.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA