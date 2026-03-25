Difunden cinco condiciones de Irán para poner fin a la guerra

RT.-La propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra que lanzó con Israel contra Irán ha sido rechazada en Teherán, según ha declarado este miércoles un alto funcionario político iraní a Press TV.

El funcionario, familiarizado con los detalles de la propuesta, indicó que el momento en que concluya la guerra no lo determinará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones», señaló.

El funcionario detalló, además, las cinco condiciones bajo las que Irán aceptaría poner fin a la guerra:

Un cese total de la agresión y de los asesinatos por parte del enemigo.

El establecimiento de mecanismos concretos que garanticen que la guerra no se imponga nuevamente a la República Islámica.

El pago garantizado y claramente definido de daños y reparaciones de guerra.

La finalización de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región.

El reconocimiento y garantías internacionales del derecho soberano de Irán a ejercer autoridad sobre el estrecho de Ormuz.

Propuestas «excesivas» para Irán

Washington ha intentado avanzar en las negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando propuestas que Teherán considera «excesivas» y desconectadas de lo que describe como un fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla.

El funcionario comparó estos contactos con las dos rondas previas de negociaciones realizadas en la primavera de 2025 y el invierno de 2026, que calificó de engañosas, y subrayó la determinación de Irán de continuar su defensa y de asestar «duros golpes» al enemigo hasta que se cumplan sus demandas.

Estas condiciones se suman a las exigencias ya presentadas por Teherán durante la segunda ronda de negociaciones en Ginebra, añadió el funcionario, señalando que Irán ha comunicado a todos los intermediarios que actúan de buena fe que la tregua depende de la aceptación total de sus términos.

«No habrá negociaciones antes de eso», enfatizó, al tiempo que reiteró que las operaciones defensivas de Irán continuarán hasta que se cumplan dichas condiciones. «La guerra terminará cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump prevea su conclusión», agregó.

Agresión contra Iran

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado numerosas decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.