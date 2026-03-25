No solo Ormuz: la otra carta de Irán que puede paralizar los mercados energéticos

RT.-El bloqueo del estrecho de Ormuz y las continuas hostilidades en la región son un duro golpe para los países del golfo Pérsico, que, antes del conflicto, proporcionaban casi una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Formalmente, varios países conservan rutas alternativas de exportación que evitan el estrecho de Ormuz. Sin embargo, su capacidad para compensar los volúmenes previos a la guerra suscita cada vez más dudas.

Para algunos Estados, la situación es totalmente crítica. Kuwait, Catar y Baréin carecen prácticamente de vías alternativas de suministro, por lo que dependen directamente de la situación en el estrecho.

Incluso para quienes disponen de rutas alternativas, las posibilidades son limitadas. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita intentan redirigir los flujos, pero esto es solo una solución parcial.

En este contexto, Riad intensificó el uso del oleoducto Este-Oeste, con el objetivo de sortear el cuello de botella del estrecho de Ormuz. El oleoducto compensa parte de los envíos del reino; sin embargo, los expertos dudan de su confiabilidad y señalan su vulnerabilidad.

La ruta petrolera ‘olvidada’ de Arabia Saudita

Construido en la década de 1980 en medio de la guerra entre Irán e Irak, este oleoducto estratégico se concibió inicialmente como un plan de contingencia en caso de crisis. El sistema de doble ramal, con una extensión de unos 1.200 kilómetros, conecta los yacimientos petroleros orientales de Arabia Saudita con el puerto de Yanbu, en la costa del mar Rojo, evitando por completo el vulnerable estrecho de Ormuz.

Durante mucho tiempo se mantuvo como una ruta de reserva, un elemento de infraestructura para tiempos difíciles. En el contexto de la continua escalada, el oleoducto se ha convertido de hecho en la única arteria viable que permite al reino mantener sus exportaciones de petróleo.

Sin embargo, ni siquiera este es capaz de compensar plenamente las pérdidas derivadas de las restricciones en el estrecho de Ormuz, convirtiéndose más bien en un apoyo temporal que en una alternativa completa.

¿Podría ser la solución para Riad?

La capacidad del oleoducto es de 7 millones de barriles diarios, pero las posibilidades de aprovecharlo al máximo son limitadas.

Tal limitación no reside en el oleoducto, sino en el punto de salida. El puerto de Yanbu, por donde pasa este flujo, no tiene la capacidad física para gestionar por sí solo todas las exportaciones del país.

Como señaló en conversación con RT el analista de mercados energéticos Artiom Jarin, esta ruta solo puede compensar parcialmente los volúmenes perdidos.

«El desvío de las exportaciones de petróleo saudí a través del puerto de Yanbu solo puede compensar parcialmente la caída en el volumen de suministros de petróleo de Oriente Medio», afirmó, señalando que el puerto tiene capacidad para cargar hasta 4,5 millones de barriles al día, mientras que el volumen de exportaciones de petróleo de los países del Golfo antes de la guerra era de unos 20 millones de barriles.

Sin esta alternativa, Riad se habría enfrentado a una difícil elección: o bien reducir drásticamente la producción, o bien lidiar con el desbordamiento de los depósitos, que en condiciones de crisis alcanzan rápidamente su capacidad máxima.

La empresa de seguimiento de petroleros Kpler descubrió que Yanbu registró un promedio de 2,2 millones de barriles por día en los primeros nueve días de marzo, más del doble de su tasa anterior a la guerra.

«Una ruta muy vulnerable»

Los riesgos asociados al desvío de los flujos de petróleo a través de Yanbu siguen siendo elevados, y ya han comenzado a manifestarse en la práctica. La semana pasada, una refinería de petróleo situada en el puerto sufrió un ataque con drones y se vio obligada a suspender sus operaciones durante un breve periodo de tiempo.

«Esta ruta alternativa es muy vulnerable. A pesar de su lejanía de Irán, durante esta guerra el puerto ya ha sido atacado por drones iraníes, aunque con consecuencias menores, lo que, sin embargo, demuestra la posibilidad de ataques más masivos», advirtió Jarin.

La propia infraestructura supone una amenaza adicional. La longitud del oleoducto lo convierte en un objetivo complejo y extenso, difícil de proteger en toda su extensión, añadió el experto.

El papel de los hutíes

Además, las amenazas para esta ruta no se limitan únicamente a Irán. La situación se complica por otro factor: el movimiento hutí de Yemen, capaz de abrir un frente adicional de presión sobre la logística regional. La semana pasada amenazaron directamente con bloquear el estrecho de Bab el Mandeb en caso de intervención en el conflicto.

«Otro problema clave es la proximidad del puerto de Yanbu al estrecho de Bab el Mandeb, cuya salida está controlada por los hutíes, aliados de Irán. Esto genera grandes riesgos de seguridad para los petroleros. Los hutíes ya han advertido sobre la posibilidad de interceptar en sus aguas a buques mercantes de países hostiles a Irán», señaló Jarin.

Debido a su ubicación, el estrecho se encuentra entre los corredores marítimos más importantes en la logística mundial. Por este corredor pasan alrededor de 20.000 buques al año y 8,8 millones de barriles de petróleo al día. Además, de esta ruta depende alrededor del 10-12 % del comercio marítimo mundial.

La baza en manos de Irán

Anteriormente, los expertos habían advertido de que el cierre del corredor en este momento, junto con el bloqueo del estrecho de Ormuz, podría conducir a un bloqueo efectivo de los países del golfo Pérsico.

«Si se cierran completamente tanto el estrecho de Ormuz como el mar Rojo, los países del Golfo que exportan no tendrán, básicamente, acceso al océano Índico», señaló Luca Nevola, experto en seguridad marítima de la región.

Al mismo tiempo, los países del Golfo prácticamente no tienen alternativas. «Las posibilidades de redirigir las exportaciones hacia el norte, a través del canal de Suez, también son limitadas, ya que los superpetroleros, que son los que se utilizan principalmente para transportar petróleo desde Yanbu, no pueden pasar por Suez», señaló Jarin.

El puerto de reserva de Fujairah para los Emiratos Árabes Unidos, que también se ha activado tras el inicio de la guerra, solo tiene capacidad para pasar unos 1,7 millones de barriles al día, lo que no es suficiente para compensar el déficit.

«De este modo, la pelota está en el campo de Irán. Si la guerra entra en una nueva fase de escalada, Teherán es perfectamente capaz de cortar las rutas de exportación de reserva del petróleo de Oriente Medio y alcanzar su objetivo de 200 dólares por barril», concluyó Jarin.